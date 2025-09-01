3 órája
A jubileumi, hatvanadik tanévet kezdték meg a Dienesben (képgaléria)
A szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskolában a hatvanadik tanévet kezdték meg a diákok, pedagógusok. A jubileumi tanévet Prischetzkyné Márkus Emőke igazgató nyitotta meg.
A szokásosnál is meghatóbb volt a szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskolában a tanévnyitó. A jubileumi tanév – hatvan éves az intézmény – megnyitóján Prischetzkyné Márkus Emőke igazgató tartott egy rövid visszaemlékezést az elmúlt évtizedekre.
Jubileumi tanév: az év során hatvan eseményre készülnek
Az intézmény erőssége, hogy a kezdetektől fogva – Faludi János volt az első igazgató – olyan meghitt, barátságos, bizalommal teli hangulatot tudtak kialakítani, melyben mind a gyerekek, mind a tanárok jól érezték magukat. A pedagógusok módszertani felkészültsége, nyitottsága pedig a szakmai színvonalat erősítették.
Az igazgatónő elmondta, idén 44 elsős kezdte meg a tanulást, két osztályban, és 45 nyolcadikos. Összesen pedig 370 diák jár jelenleg az intézménybe, illetve 120-an a tengelici tagintézményükbe. Minden egyes évfolyamot külön köszöntött az igazgatónő, illetve a négy új pedagógust is, akik megkezdték náluk a munkát. Terveik szerint a jubileumi tanévet úgy ünneplik, hogy hatvan eseményt szerveznek.
Az intézményt a nyáron felújították, a nyílászárókat kicserélték, a tantermek többségét kifestették, az udvar egy része burkolatot kapott, illetve új ülőfelületeket.
A tanévnyitó díszvendége volt Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere, aki egyben szülőként is részt vett az ünnepségen, a Szekszárdi Tankerület szakmai igazgatója, Kurdi László, az iskola 3. volt igazgatója Farkas Pálné és több nyugdíjas pedagógus.
Évnyitó a Dienes átalános iskolábanFotók: Mártonfai Dénes