A jubileumi, hatvanadik tanévet kezdték meg a Dienesben (képgaléria)

A szokásosnál is meghatóbb volt a szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskolában a tanévnyitó. A jubileumi tanév – hatvan éves az intézmény – megnyitóján Prischetzkyné Márkus Emőke igazgató tartott egy rövid visszaemlékezést az elmúlt évtizedekre.

Megkezdődött a jubileumi tanév a szekszárdi Dienes általános iskolában, 44 első osztályos kisdiák kezdte meg a tanulást

Fotó: Mártonfai Dénes

Jubileumi tanév: az év során hatvan eseményre készülnek

Az intézmény erőssége, hogy a kezdetektől fogva – Faludi János volt az első igazgató – olyan meghitt, barátságos, bizalommal teli hangulatot tudtak kialakítani, melyben mind a gyerekek, mind a tanárok jól érezték magukat. A pedagógusok módszertani felkészültsége, nyitottsága pedig a szakmai színvonalat erősítették.

Az igazgatónő elmondta, idén 44 elsős kezdte meg a tanulást, két osztályban, és 45 nyolcadikos. Összesen pedig 370 diák jár jelenleg az intézménybe, illetve 120-an a tengelici tagintézményükbe. Minden egyes évfolyamot külön köszöntött az igazgatónő, illetve a négy új pedagógust is, akik megkezdték náluk a munkát. Terveik szerint a jubileumi tanévet úgy ünneplik, hogy hatvan eseményt szerveznek.