Iskolakezdés

3 órája

A jubileumi, hatvanadik tanévet kezdték meg a Dienesben (képgaléria)

Címkék#Szekszárd#oktatás#iskola#Dienes Valéria Általános Iskola

A szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskolában a hatvanadik tanévet kezdték meg a diákok, pedagógusok. A jubileumi tanévet Prischetzkyné Márkus Emőke igazgató nyitotta meg.

Mauthner Ilona

A szokásosnál is meghatóbb volt a szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskolában a tanévnyitó. A jubileumi tanév – hatvan éves az intézmény – megnyitóján Prischetzkyné Márkus Emőke igazgató tartott egy rövid visszaemlékezést az elmúlt évtizedekre.

jubileumi tanév a szekszárdi Dienes iskolában
Megkezdődött a jubileumi tanév a szekszárdi Dienes általános iskolában, 44 első osztályos kisdiák kezdte meg a tanulást
Fotó: Mártonfai Dénes

Jubileumi tanév: az év során hatvan eseményre készülnek

Az intézmény erőssége, hogy a kezdetektől fogva – Faludi János volt az első igazgató – olyan meghitt, barátságos, bizalommal teli hangulatot tudtak kialakítani, melyben mind a gyerekek, mind a tanárok jól érezték magukat. A pedagógusok módszertani felkészültsége, nyitottsága  pedig a szakmai színvonalat erősítették. 

Az igazgatónő elmondta, idén 44 elsős kezdte meg a tanulást, két osztályban, és 45 nyolcadikos. Összesen pedig 370 diák jár jelenleg az intézménybe, illetve 120-an a tengelici tagintézményükbe. Minden egyes évfolyamot külön köszöntött az igazgatónő, illetve a négy új pedagógust is, akik megkezdték náluk a munkát. Terveik szerint a jubileumi tanévet úgy ünneplik, hogy hatvan eseményt szerveznek.

Az intézményt a nyáron felújították, a nyílászárókat kicserélték, a tantermek többségét kifestették, az udvar egy része burkolatot kapott, illetve új ülőfelületeket.

A tanévnyitó díszvendége volt Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere, aki egyben szülőként is részt vett az ünnepségen, a Szekszárdi Tankerület szakmai igazgatója, Kurdi László, az iskola 3. volt igazgatója Farkas Pálné és több nyugdíjas pedagógus.

Évnyitó a Dienes átalános iskolában

Fotók: Mártonfai Dénes

 

