Magyar Péterre sem vet jó fényt

8 perce

A Szőlő utcai álbotrányt kirobbantó Káncz Csaba, korábban az elhunyt államtitkárt is gyalázta

Potápi Árpád János, Káncz Csaba, Magyar Péter

A brit MI6 titkosszolgálathoz, Márki-Zay Péterhez és tavaly óta Magyar Péterhez is köze van Káncz Csabának, a Szőlő utcai ügy kulcsfigurájának. Az Ellenpont cikkéből kiderül, Káncz a brit nagykövetség után a brüsszeli politika legmagasabb szintjein mozgott.

Teol.hu

Tuzson Bence igazságügyi miniszter szerdán nyilvánosságra hozta a Szőlő utcai javítóintézet ügyében készült vizsgálati jelentést. A dokumentum egyértelművé teszi: sem politikus, sem kormánytag érintettsége nem merült fel, a büntetőeljárás folyamatban van. Erre azután került sor, hogy a baloldali politikusok és influenszerek – a Demokratikus Koalíciótól kezdve noÁron át Magyar Péterig – napok óta egy állítólagos pedofilbotránnyal támadják a kormány egyes tagjait. A vizsgálat ugyanakkor rámutatott egy különösen érzékeny pontra: idegen titkosszolgálati szálak is megjelennek a történetben. A dokumentum Kuslits Gábor és Káncz Csaba nevét emeli ki.

Káncz Csaba
Káncz Csaba szoros kapcsolatban áll Magyar Péterrel, és titkosszolgálati ügyek is a nevéhez fűződnek
Fotó: Mediaworks

Káncz Csaba médiaszerepléseit botrányok övezik

Az álhírgyártó Káncz Csaba – akiről az Ellenpont azt írta, hogy köze van a brit MI6 titkosszolgálathoz, Márki-Zay Péterhez és tavaly óta Magyar Péterhez is – tanúkihallgatása során azt állította, konkrét bizonyítékokkal nem rendelkezik. Arra a kérdésre pedig, honnan van információja, azt válaszolta, hogy egy országosan ismert befolyásos politikai család befolyásos tagja mondta ezt neki. Arra hivatkozva, hogy a privátbankár újságírója, a nevet nem volt hajlandó elmondani. Tette ezt annak ellenére, hogy Facebook bejegyzését nyilvánvalóan nem újságírói minőségében, hanem magánszemélyként tette. Kapcsolódó, korábbi cikkünket részletesebben itt olvashatja.

Belpolitikai posztjaiban szinte mindig a Tisza számára kiemelten fontos témákkal foglalkozik: Hatvanpuszta, Szőlő utcai eset, Harcosok Klubja, Digitális Polgári Körök. Az Ellenpont arra is rámutat, hogy Káncz az elsők között támogatta Magyar Pétert, ami az életútja alapján feltehetően nem véletlen. 

A magát geopolitikai elemzőnek képzelő, hírekbe már csak a borzalmas stílusával bekerülő Káncz Csaba Tolna vármegyében azzal vált ismertté, hogy tavaly októberben gyalázatos posztot jelentetett meg a közösségi oldalon Potápi Árpád János akkori halála kapcsán. 

Bár természetesen mindenkit megráz egy középkorú ember idő előtti halála, szerintem nem kellene átesni egy moszkovita NER-es főtiszt halála kapcsán a traktor túlsó oldalára. Potápi egy revansista Horthy-rajongó tálib volt, akit 2020 őszén a folyamatos guanókavarása miatt kitiltottak Ukrajna területéről.

A tragikus hirtelenséggel elhunyt Potápi Árpád János az elmúlt másfél évtizedben a nemzetpolitika meghatározó szereplőjeként elévülhetetlen érdemeket szerzett. A politikus mindent megtett azért, hogy a magyar kormány nemzetpolitikájának vezérelve, a nemzeti összetartozás minden magyarnak a világ minden táján kézzelfogható valóság legyen.

Az államtitkár 2024. október 17-én hunyt el, bonyhádi temetésén több ezren vettek tőle búcsút. 

 

