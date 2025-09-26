szeptember 26., péntek

Volt egyszer egy vadnyugat

9 perce

Kapcsoljon a Dunára! Szombaton vetítik a filmtörténet egyik legnagyobb klasszikusát

Címkék#Volt egyszer egy vadnyugat#Claudia Cardinale#western#filmtörténet

A közelmúltban elhunyt világhírű olasz filmcsillag, Claudia Cardinale emlékére, a főszereplésével készült két filmklasszikust, a Cartouche-t és a Volt egyszer egy vadnyugatot vetíti szeptember 27-én este a Duna, míg ikonikus filmjeinek zenei világát a Bartók Rádió idézi meg.

Teol.hu

A csatornán 19:40-kor kezdődő Cartouche című kalandfilmben Claudia Cardinale a francia színjátszás ikonja, Jean-Paul Belmondo oldalán tündököl. A látványos, színes kosztümös mozi az 1960-as évek európai filmgyártásának egyik kiválósága, amelyben a humor, a romantika és az izgalom egyszerre keveredik.

Volt egyszer egy vadnyugat – Claudia Cardinale egyik legemlékezetesebb szerepe az ikonikus western

Párizs után az amerikai prérin folytatódik a filmes megemlékezés, 21:45-kor a filmtörténet egyik legnagyobb klasszikusa, a Volt egyszer egy vadnyugat látható a Dunán. Claudia Cardinale felejthetetlen alakítása Jill McBain szerepében a western műfaját örökre megváltoztatta: a cselekmény mozgatórugójaként egy szokatlanul erős női figurát testesített meg. A film epikus története, Ennio Morricone zenéje és Sergio Leone rendezése együtt kínál páratlan filmélményt.

 In memoriam Claudia Cardinale címmel 12:05-kor részleteket hallhatnak a Volt egyszer egy vadnyugat, A rózsaszín párduc, valamint a Rocco és fivérei című filmek zenéiből a Bartók Rádióban.

 

