Ez ám a trófea!
5 órája
Kapitális gímbikát ejtett el a magyar vadász Hőgyésznél (fotóval)
Magyar vadász ejtett el egy kapitális, 10 kilogramm körüli agancssúlyú gímbikát a Gyulaj Zrt. hőgyészi vadászterületén. Minderről a közösségi oldalán osztott meg egy fotót a Gyulaj Hunting Magazine. Hozzátették azt is, hogy a kísérő Vincze Viktor kerületvezető erdész-vadász volt.
