Ez ám a trófea!

8 perce

Kapitális gímbikát ejtett el a magyar vadász Hőgyésznél (fotóval)

Címkék#Gyulaj Zrt#gímszarvas#vadász#vadászat

Teol.hu

Magyar vadász ejtett el egy kapitális, 10 kilogramm körüli agancssúlyú gímbikát a Gyulaj Zrt. hőgyészi vadászterületén. Minderről a közösségi oldalán osztott meg egy fotót a Gyulaj Hunting Magazine. Hozzátették azt is, hogy a kísérő Vincze Viktor kerületvezető erdész-vadász volt. 

 

 

