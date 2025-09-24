Fiatalok százai csatlakoztak már a világ minden tájáról – egy újabb nagy dobás Szekszárdtól!

Augusztus 20-án Kapocs elnevezéssel egy világjáték indult Szekszárdról, melyben megszólították a Föld valamennyi kontinensén élő magyar kötődésű 14-25 év közötti fiatalokat. Kindl Gábor, a Shoot4Life villámfilm készítő verseny kiötlője egy olyan nemzetközi vetélkedőt kezdeményezett, amelynek célja, hogy erősítse a magyar identitást és hidat építsen az anyaországban élők, valamint a külhonban, a diaszpórában élő fiatalok között. A kezdetről, s a további tervekről tartottak sajtótájékoztatót.

Szekszárdról újabb nagy dobás indult a Shoot4Life után, ez a Kapocs világjáték. A képen balról jobbra: Kindl Gábor, Prof. Dr. habil Szécsi Gábor, dr. Szili Katalin, Orbán Attila, Szabó Gabriella.

Fotó: A szerző felvétele

Kapocs: világjáték, amely összeköti a magyar fiatalokat a világ minden pontjáról

Szabó Gabriellának, a Jövő Kommunikációja Alapítvány elnökének, ez esetben a világjáték háziasszonyának felvezetője után dr. Szili Katalin, a Pécsi Tudományegyetem Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriumának tagja, a világjáték fővédnöke elmondta, az egyetemen működött már az úgynevezett diaszpóra hálózat, elindítottak egy világ magyarsága projekt hálózatot, így fontosnak tartották, hogy élére álljanak Kindl Gábor kezdeményezésnek is. Azóta erre a világjátékra, Ausztráliától Kanadáig közel százan jelentkeztek, többek között egy prágai magyar iskola is.

Beszélt arról, hogy a világjáték mottója – „Egy világ, egy nemzet”– azt fejezi ki, miszerint bárhol is élünk, a magyarság összeköt. Egyben utal arra is, hogy ezt a játékot a közelmúltban elhunyt Potápi Árpád János államtitkár emlékének is tekintik.

A sajtótájékoztatót azért is tartjuk szeptember 17-én, mert 1844-ben ezen a napon született Puskás Tivadar, a telefonhírmondó feltalálója, s ma már okostelefonokon találkoznak a világ bármely táján élők egymással, így a mai technika segítheti a magyarok összetartozásának erősítését is.

– Azokét is, akiknek magyarságtudatuk ugyan van, de már nem beszélik a nyelvet, de keresik őseik hovatartozását, a gyökereiket. Sokan vannak ilyen harmadik, negyedik generációs fiatalok, akik magyarként csatlakoznak ehhez a hálózathoz – tette hozzá dz. Szili Katalin.

A világjáték védnöke, Prof. Dr. habil Szécsi Gábor, az egyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karának dékánja kifejtette, társadalomtudományi kutatások során kiderült, ellenkezőleg a korábbi feltételezésektől a fiatalok sokkal nyitottabbak, inkább keresik hovatartozásukat, kötődésüket.

A Pécsi Tudományegyetem ezért is építette be programjába stratégiai elemként ezt a törekvést, hogy így az egyetem karai váljanak a világ magyarságának felsőoktatási, tudományos, kutatási végvárává.

– tette hozzá a dékán.