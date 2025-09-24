8 perce
Fiatalok százai csatlakoztak már a világ minden tájáról – egy újabb nagy dobás Szekszárdtól!
Egyedülálló kezdeményezés indult Szekszárdról augusztus 20-án, ami magyar fiatalokat szólít meg a világ minden tájáról. A Kapocs nevű világjáték célja, hogy erősítse a nemzeti identitást, és hidat építsen az anyaországban élők és a diaszpórában élő magyarok között. A vetélkedő máris nagy érdeklődést váltott ki, a jelentkezők Ausztráliától Kanadáig csatlakoztak.
Augusztus 20-án Kapocs elnevezéssel egy világjáték indult Szekszárdról, melyben megszólították a Föld valamennyi kontinensén élő magyar kötődésű 14-25 év közötti fiatalokat. Kindl Gábor, a Shoot4Life villámfilm készítő verseny kiötlője egy olyan nemzetközi vetélkedőt kezdeményezett, amelynek célja, hogy erősítse a magyar identitást és hidat építsen az anyaországban élők, valamint a külhonban, a diaszpórában élő fiatalok között. A kezdetről, s a további tervekről tartottak sajtótájékoztatót.
Kapocs: világjáték, amely összeköti a magyar fiatalokat a világ minden pontjáról
Szabó Gabriellának, a Jövő Kommunikációja Alapítvány elnökének, ez esetben a világjáték háziasszonyának felvezetője után dr. Szili Katalin, a Pécsi Tudományegyetem Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriumának tagja, a világjáték fővédnöke elmondta, az egyetemen működött már az úgynevezett diaszpóra hálózat, elindítottak egy világ magyarsága projekt hálózatot, így fontosnak tartották, hogy élére álljanak Kindl Gábor kezdeményezésnek is. Azóta erre a világjátékra, Ausztráliától Kanadáig közel százan jelentkeztek, többek között egy prágai magyar iskola is.
Beszélt arról, hogy a világjáték mottója – „Egy világ, egy nemzet”– azt fejezi ki, miszerint bárhol is élünk, a magyarság összeköt. Egyben utal arra is, hogy ezt a játékot a közelmúltban elhunyt Potápi Árpád János államtitkár emlékének is tekintik.
A sajtótájékoztatót azért is tartjuk szeptember 17-én, mert 1844-ben ezen a napon született Puskás Tivadar, a telefonhírmondó feltalálója, s ma már okostelefonokon találkoznak a világ bármely táján élők egymással, így a mai technika segítheti a magyarok összetartozásának erősítését is.
– Azokét is, akiknek magyarságtudatuk ugyan van, de már nem beszélik a nyelvet, de keresik őseik hovatartozását, a gyökereiket. Sokan vannak ilyen harmadik, negyedik generációs fiatalok, akik magyarként csatlakoznak ehhez a hálózathoz – tette hozzá dz. Szili Katalin.
A világjáték védnöke, Prof. Dr. habil Szécsi Gábor, az egyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karának dékánja kifejtette, társadalomtudományi kutatások során kiderült, ellenkezőleg a korábbi feltételezésektől a fiatalok sokkal nyitottabbak, inkább keresik hovatartozásukat, kötődésüket.
A Pécsi Tudományegyetem ezért is építette be programjába stratégiai elemként ezt a törekvést, hogy így az egyetem karai váljanak a világ magyarságának felsőoktatási, tudományos, kutatási végvárává.
– tette hozzá a dékán.
Kettős szerepben vett részt a sajtótájékoztatón Orbán Attila, mint Tolna Vármegye Közgyűlésének elnöke, és úgy is, mint a PTE KPVK tanársegédje. Elmondta, erdélyi születésűként különösen érzi, tudja, hogy a mai határokon kívüli sok, másutt már feledésbe merülő hagyományt sikerült megőrizni, s – tette hozzá – ezek megismerését is segíti ez a kapcsolat.
A világjáték zárórendezvénye január 22-én, a Magyar Kultúra Napján lesz, akkor tudják majd konstatálni, hogy a kezdő év mennyire volt sikeres.
A győztes díja egy kéthetes magyarországi nyaralás lesz, jövő augusztus 20-a táján. A nyertes lesz a Kapocs nagykövete, vele indítják 2026. augusztus huszadikán a következő év Szent István napjáig tartó újabb világjátékot.