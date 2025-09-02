Nők és a férfiak is kaszát ragadtak Nagykónyiban

Szerencsére élnek még néhányan a településen, akik kiválóan kezelik a kaszát, így a jelentkezők első kézből kaphatnak tudásanyagot. – Azt gondoljuk, hogy itt vidéken nem szabad hogy feledésbe merüljenek a hagyományok, beleértve a kaszálás gyakorlatát – mondta Fábián Nikoletta, a Művelődési Ház vezetője. Vissza a gyökerekhez, ennél találóbb nem is lehetne a tanfolyam címe.

A kaszálás edzésnek sem utolsó

Fotó: MTI/Mészáros János

A kaszálás ma már úri passzió is lehetne

– Számos kaszáló versenyt szerveznek a térségben, amin a fiatalabbak is szívesen részt vesznek – folytatja Fábián Nikoletta. – Ez egy módja a hagyományok ápolásának, aminek mi az élére álltunk. Számunkra is meglepő volt, hogy nők is jelentkeztek a felhívásunkra, annak ellenére, hogy a hagyományos munkamegosztásban ők inkább a marokszedésben jeleskedtek. De változik a világ, erősebbek lettek a nők, és ezt a kaszálásban való részvétellel is bizonyítani akarják.

A nagykónyiak nem csak a saját falujuk számára akarnak kaszásokat képezni, a tanfolyam nyitott bárki számára, aki el akarja sajátítani az előző generációk mesterségét. A helyi önkormányzat a kezdeményezés mellé állt. Részben földterületeket biztosít majd a gyakorlati képzéshez, részben szerszámokkal is segíti az oktatást. A tervek szerint szeptemberben elindul majd a képzés, aki tehát kedvet kapna ahhoz, hogy kaszát ragadjon, még megteheti a művelődési házban.