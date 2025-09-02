Kedvezményes áron vásárolhatnak almát a nyugdíjasok és a nagycsaládosok

szeptember 2., kedd

Előjegyezhető

Címkék#Babits Mihály Kulturális Központ#Mentálhigiénés Műhely Önkéntes Nyugdíjas Tagozat#alma

Mauthner Ilona
Forrás: MW archívum

A Mentálhigiénés Műhely Önkéntes Nyugdíjas Tagozatánál kedvezményes áron alma vásárolható, előzetes előjegyzés alapján. Várják az érdeklődőket kedden és pénteken 8-10 óráig a Babits Mihály Kulturális Központ mozi melletti irodájában, akik érdeklődhetnek a 06-20-415-48-67-es számú telefonon. A kilós ár a következő: Idared, Golden, Jonagold, Starking 600 forint. Szeretettel várnak minden szekszárdi és környékbeli nyugdíjast és nagycsaládost.

 

