Kedvezményes áron vásárolhatnak almát a nyugdíjasok és a nagycsaládosok

A Mentálhigiénés Műhely Önkéntes Nyugdíjas Tagozatánál kedvezményes áron alma vásárolható, előzetes előjegyzés alapján. Várják az érdeklődőket kedden és pénteken 8-10 óráig a Babits Mihály Kulturális Központ mozi melletti irodájában, akik érdeklődhetnek a 06-20-415-48-67-es számú telefonon. A kilós ár a következő: Idared, Golden, Jonagold, Starking 600 forint. Szeretettel várnak minden szekszárdi és környékbeli nyugdíjast és nagycsaládost.