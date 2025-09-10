Jó reggelt
3 órája
Kemény csávó a volán mögött: kisvárosban játszotta a nagyvárosi menőt
Szürke reggel. Mindenki siet saját gondolataiba merülve. Kisebb dugók alakulnak ki, mintha nem egy nyugodt kisvárosban élnénk, hanem egy nyüzsgő metropoliszban. Négy karikás, fekete autó furakszik, nyomja a gázt, alig fér be a sávba, mindenki fékez, hogy ne legyen baj. A sofőr elégedetten vigyorog, most megint megmutatta, milyen kemény csávó Ő. A következő lámpánál áthajt a sárgán is, de az azt következő megfogja. Percekig állunk így.
Most legalább kipihenheted az izgalmakat, gondoltam. De nem nyugszik, az első lehetőségnél újabb balesetveszélyes manőver következik, aminek elkerüléséhez mindenki asszisztál. Legalább megköszönhetted volna...
