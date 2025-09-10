Kemény csávó a volán mögött: kisvárosban játszotta a nagyvárosi menőt

Szürke reggel. Mindenki siet saját gondolataiba merülve. Kisebb dugók alakulnak ki, mintha nem egy nyugodt kisvárosban élnénk, hanem egy nyüzsgő metropoliszban. Négy karikás, fekete autó furakszik, nyomja a gázt, alig fér be a sávba, mindenki fékez, hogy ne legyen baj. A sofőr elégedetten vigyorog, most megint megmutatta, milyen kemény csávó Ő. A következő lámpánál áthajt a sárgán is, de az azt következő megfogja. Percekig állunk így.

Fotó: Hayk_Shalunts / Forrás: Shutterstock

Most legalább kipihenheted az izgalmakat, gondoltam. De nem nyugszik, az első lehetőségnél újabb balesetveszélyes manőver következik, aminek elkerüléséhez mindenki asszisztál. Legalább megköszönhetted volna...