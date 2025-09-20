Ahol rombolnak, ott építünk – Zarándokút új állomása születhet Szálkán a Mausz kápolna mellett (galéria+videó)

Civil kezdeményezés eredményeként avattak keresztet a Szálka határában lévő Mausz kápolna tőszomszédságában. Az ötletadó Bognár Cecil, a Magyar Kultúra Lovagja volt, aki a Decsi Szőlőhegyen a szomszédos termőföld tulajdonosok támogatásával indította a kezdeményezést. A nemes ügy sikerét Szászy Árpád, Szászy Zsolt és Kostyál Előd segítették.

Civil összefogással állítottak kereszten a Szálkai Mausz kápolnánál. Fotó: Mártonfai Dénes

Ennek érdekében a decsi önkormányzat a tér kialakításához nyújtott segítséget.

A hívő ember megemeli a kalapját vagy keresztet vet, ha lát egy templomot vagy feszületet, mert hisz egy magasabb erő létezésben.

– mondta az ötletgazda, Bognár Cecil.