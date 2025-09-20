szeptember 20., szombat

Friderika névnap

31°
+28
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Teol.hu videó

1 órája

Ahol rombolnak, ott építünk – Zarándokút új állomása születhet Szálkán a Mausz kápolna mellett (galéria+videó)

Címkék#teol video#Mausz kápolna#szálka#Bognár Cecil#kereszt

Kutny Gábor

Civil kezdeményezés eredményeként avattak keresztet a Szálka határában lévő Mausz kápolna tőszomszédságában. Az ötletadó Bognár Cecil, a Magyar Kultúra Lovagja volt, aki a Decsi Szőlőhegyen a szomszédos termőföld tulajdonosok támogatásával indította a kezdeményezést. A nemes ügy sikerét Szászy Árpád, Szászy Zsolt és Kostyál Előd segítették. 

Civil összefogással állítottak kereszten a Szálkai Mausz kápolnánál. Fotó: Mártonfai Dénes

Ennek érdekében a decsi önkormányzat a tér kialakításához nyújtott segítséget.

A hívő ember megemeli a kalapját vagy keresztet vet, ha lát egy templomot vagy feszületet, mert hisz egy magasabb erő létezésben.

– mondta az ötletgazda, Bognár Cecil. 

Keresztet avattak a Mausz kápolna tőszomszédságában

Fotók: Mártonfai Dénes

A hit ereje bárki számára megtapasztalható, ezt személyes tapasztalból mondom. Miközben Európa több pontján kereszteket és templomokat rombolnak, nekünk az a feladatunk, hogy állítsuk ezeket a szakrális emlékműveket. Nagyon jó volna, ha ez a hely része lehetne a Bátai zarándoklat útvonalának – fogalmazta meg jövőbeni reményeit a most állított szakrális szimbólummal kapcsolatban Bognár Cecil.

 

Teol.hu videó

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu