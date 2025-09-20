1 órája
Ahol rombolnak, ott építünk – Zarándokút új állomása születhet Szálkán a Mausz kápolna mellett (galéria+videó)
Civil kezdeményezés eredményeként avattak keresztet a Szálka határában lévő Mausz kápolna tőszomszédságában. Az ötletadó Bognár Cecil, a Magyar Kultúra Lovagja volt, aki a Decsi Szőlőhegyen a szomszédos termőföld tulajdonosok támogatásával indította a kezdeményezést. A nemes ügy sikerét Szászy Árpád, Szászy Zsolt és Kostyál Előd segítették.
Ennek érdekében a decsi önkormányzat a tér kialakításához nyújtott segítséget.
A hívő ember megemeli a kalapját vagy keresztet vet, ha lát egy templomot vagy feszületet, mert hisz egy magasabb erő létezésben.
– mondta az ötletgazda, Bognár Cecil.
Keresztet avattak a Mausz kápolna tőszomszédságábanFotók: Mártonfai Dénes
A hit ereje bárki számára megtapasztalható, ezt személyes tapasztalból mondom. Miközben Európa több pontján kereszteket és templomokat rombolnak, nekünk az a feladatunk, hogy állítsuk ezeket a szakrális emlékműveket. Nagyon jó volna, ha ez a hely része lehetne a Bátai zarándoklat útvonalának – fogalmazta meg jövőbeni reményeit a most állított szakrális szimbólummal kapcsolatban Bognár Cecil.
