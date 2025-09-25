szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

19°
+21
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közösség

2 órája

Ketten tettek állampolgársági esküt Szekszárdon – tiszteletbeli polgárokká is avatták őket

Címkék#állampolgársági#eskü#városháza

Teol.hu

Új magyar állampolgárokat köszöntöttek a szekszárdi városházán – adta hírül közösségi oldalán Berlinger Attila polgármester. Beier Alfred Matthias és Lékó József tette le az állampolgársági esküt, ezzel hivatalosan is magyar állampolgárokká váltak – egyúttal pedig tiszteletbeli szekszárdi polgárokként is üdvözölte őket a város.

Beier Alfred Matthias 1980-ban költözött feleségével és két gyermekével Berlinből Szekszárdra. Akkor kezdett dolgozni a Paksi Atomerőműben, feleségével együtt aktív tagja a Szekszárdi Madrigálkórusnak is.

Beier Alfred Matthias és Lékó József
Fotó: Facebook/Berlinger Attila

Lékó József Zentán született, közlekedés technikusként dolgozott. 1990-ben házasodott, két gyermekük született. Bár régóta Magyarországon élnek, mostantól hivatalosan is magyar állampolgároknak mondhatják magukat.

A város szép hagyománya, hogy az esküt Szekszárdon letevő új állampolgárokat tiszteletbeli szekszárdi polgárrá is avatják. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu