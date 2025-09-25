Ketten tettek állampolgársági esküt Szekszárdon – tiszteletbeli polgárokká is avatták őket

Új magyar állampolgárokat köszöntöttek a szekszárdi városházán – adta hírül közösségi oldalán Berlinger Attila polgármester. Beier Alfred Matthias és Lékó József tette le az állampolgársági esküt, ezzel hivatalosan is magyar állampolgárokká váltak – egyúttal pedig tiszteletbeli szekszárdi polgárokként is üdvözölte őket a város.

Beier Alfred Matthias 1980-ban költözött feleségével és két gyermekével Berlinből Szekszárdra. Akkor kezdett dolgozni a Paksi Atomerőműben, feleségével együtt aktív tagja a Szekszárdi Madrigálkórusnak is.

Beier Alfred Matthias és Lékó József

Fotó: Facebook/Berlinger Attila

Lékó József Zentán született, közlekedés technikusként dolgozott. 1990-ben házasodott, két gyermekük született. Bár régóta Magyarországon élnek, mostantól hivatalosan is magyar állampolgároknak mondhatják magukat.

A város szép hagyománya, hogy az esküt Szekszárdon letevő új állampolgárokat tiszteletbeli szekszárdi polgárrá is avatják.