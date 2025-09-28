Kevés lesz idén is a dió, de erről most nem a sokak által elátkozott kis rovar tehet

Idén nem okozott jelentős kárt a nyugati dióburok-fúrólégy, mivel a tavalyi évhez képest kevesebb volt a populációja és a védekezési sikerek is megmutatkoztak. A tavalyi nagy károkozás után idén már a természetes ellenségek (főleg a fürkészdarazsak) is jobban megfékezték a rovart, illetve a vegyszeres kezeléseknek is hatása van. Ennek ellenére kevés lesz a dió, ezt már most látni.

Idén kevés lesz a dió, de erről most nem a dióburok fúrólégy tehet, hanem a hőség és az aszály

Forrás: szabadföld.hu

Kevés lesz a dió, sok helyen belesült a bél a dió héjába

Potyog a dió a fáról, a nagyobb ültetvényeken el is kezdték a betakarítását. Az elmúlt három évben arra panaszkodtak a gazdák, hogy gyenge volt a termés, sajnos idén sincs ez másként. Drága lesz a bejglibe való.

Egyre több helyen látni, hogy az útszéli diófák alatt „önkéntesek” szedik össze a lehullott termést.