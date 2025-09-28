szeptember 28., vasárnap

Mi lesz a bejglivel?

1 órája

Kevés lesz idén is a dió, de erről most nem a sokak által elátkozott kis rovar tehet

Megkezdődött a dió betakarítása, sajnos az már most látszik, hogy idén sem lesz bőséges a termés. Erről azonban most kivételesen nem a dióburok-fúrólégy tehet. A nagy hőség és a példa nélküli aszály az oka annak, hogy kevés lesz a dió.

Mauthner Ilona

Idén nem okozott jelentős kárt a nyugati dióburok-fúrólégy, mivel a tavalyi évhez képest kevesebb volt a populációja és a védekezési sikerek is megmutatkoztak. A tavalyi nagy károkozás után idén már a természetes ellenségek (főleg a fürkészdarazsak) is jobban megfékezték a rovart, illetve a vegyszeres kezeléseknek is hatása van. Ennek ellenére kevés lesz a dió, ezt már most látni.

Kevés lesz a dió, sok helyen belesült a bél a dió héjába

Potyog a dió a fáról, a nagyobb ültetvényeken el is kezdték a betakarítását. Az elmúlt három évben arra panaszkodtak a gazdák, hogy gyenge volt a termés, sajnos idén sincs ez másként. Drága lesz a bejglibe való. 

Egyre több helyen látni, hogy az útszéli diófák alatt „önkéntesek” szedik össze a lehullott termést.

Tavaly kevés dió volt a dióburok-fúrólégy miatt, idén azt mondták a termelők, jobb a helyzet, de most a nyári forróság hagyott nyomot a termésen, legalábbis az ország déli felében. Drága lesz a bejglibe való, kevés dió termett, megkérik az árát.

Most nem a fúrólégy okozott gondot, inkább az aszály

Az egyik jelentős vármegyei ültetvénnyel az alsónyéki Sánta István és családja rendelkezik. Huszonegy hektár a saját ültetvényük, és ehhez tíz hektárnyi dióst még bérelnek. – Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy hektáronként százhúsz fára lehet számítani – mondta a termelő, aki immár harminc éve foglalkozik diófákkal. Sánta Istvántól megtudtuk, a szüleitől örökölte az ültetvényt, melynek gondozásában két gyermeke, fia és lánya is besegít. Ráadásul ökogazdálkodásként termelnek, vagyis csak meghatározott permetszereket, főleg rezet és ként használhatnak.

– Idén a dióburok fúrólégy nem okozott nagy gondot, a nyári forróság annál inkább. A fáinknak a nap felé néző ágain lévő diók megsültek, ilyenre még nem volt példa, pedig három évtizede foglalkozunk dióval. Sajnos a tapasztalat sem sokat ér ma már, hiszen az elmúlt években sorra olyan problémával kellett megküzdenünk, amilyenekkel korábban nem. A dióburok fúrólégy három éve már, hogy bosszantja a termelőket. Idén szerencsére alig okozott kárt, de ennek sem tudjuk az okát. Talán éppen a szárazság miatt nem tudott úgy áttelelni. Az áprilisi fagyok, a nyári hőség és az aszály az ami az idén okozta a kevesebb termést. Új kaliforniai fajtákkal pótoljuk a kiesett fákat, hátha jobban bírják a mi klímánkat is – mondta Sánta István.

 

