szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

17°
+20
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Az orosz vezérhelyettes minden kérdésre válaszolt

2 órája

Kiemelt hír Paks II-ről: a Roszatom Moszkvában egyértelművé tette Európa számára az új magyar atomerőmű sorsát

Címkék#világgazdaság#külügyminiszter#Kirill Komarov

A szankciók nem érintik a Roszatomot, de a politikai klíma nem kedvez, ezért alternatív logisztikai és finanszírozási megoldásokat kell találni – válaszolt a Világgazdaságnak és magyar újságíróknak Kirill Komarov, a társaság vezérigazgatójának első helyettese.

Teol.hu

Mint leszögezte: Paks II. megépül, mégpedig azokkal a partnerekkel, amelyek betartják a szerződéses kötelezettségeiket. A Világgazdaság munkatársa Moszkvából tudósít az Atomenergetikai Világhétről – tájékoztat a vg.hu.

Kirill Komarov: már nem a Nyugat áll az atomenergetika fejlődésének középpontjában / Fotó: Hárfás Zsolt

Az Európai Bíróság 2025. szeptember 11-én megsemmisítette a Magyarország által a Paks II. atomerőműnek nyújtott támogatást jóváhagyó bizottsági határozatot. Kifogása szerint az Európai Bizottságnak meg kellett volna vizsgálnia, hogy a két új reaktor megépítésére irányuló szerződés valamely orosz vállalkozásnak történő közvetlen odaítélése összhangban van-e az uniós közbeszerzési szabályokkal. A közlés nyomán Bóka János, Magyarország európai uniós ügyekért felelős minisztere azonnal rámutatott, hogy a bíróság nem állapított meg semmilyen jogsértést, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pedig jelezte, hogy a döntés nem korlátozza vagy lassítja le a beruházást, a következő évtized elején mindkét új paksi blokkot hálózatra lehet kapcsolni.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu