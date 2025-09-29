45 perce
Kiemelt hír Paks II-ről: a Roszatom Moszkvában egyértelművé tette Európa számára az új magyar atomerőmű sorsát
A szankciók nem érintik a Roszatomot, de a politikai klíma nem kedvez, ezért alternatív logisztikai és finanszírozási megoldásokat kell találni – válaszolt a Világgazdaságnak és magyar újságíróknak Kirill Komarov, a társaság vezérigazgatójának első helyettese.
Mint leszögezte: Paks II. megépül, mégpedig azokkal a partnerekkel, amelyek betartják a szerződéses kötelezettségeiket. A Világgazdaság munkatársa Moszkvából tudósít az Atomenergetikai Világhétről – tájékoztat a vg.hu.
Az Európai Bíróság 2025. szeptember 11-én megsemmisítette a Magyarország által a Paks II. atomerőműnek nyújtott támogatást jóváhagyó bizottsági határozatot. Kifogása szerint az Európai Bizottságnak meg kellett volna vizsgálnia, hogy a két új reaktor megépítésére irányuló szerződés valamely orosz vállalkozásnak történő közvetlen odaítélése összhangban van-e az uniós közbeszerzési szabályokkal. A közlés nyomán Bóka János, Magyarország európai uniós ügyekért felelős minisztere azonnal rámutatott, hogy a bíróság nem állapított meg semmilyen jogsértést, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pedig jelezte, hogy a döntés nem korlátozza vagy lassítja le a beruházást, a következő évtized elején mindkét új paksi blokkot hálózatra lehet kapcsolni.