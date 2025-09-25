szeptember 25., csütörtök

Útra keltek

1 órája

Kirándulás ízekkel és látnivalókkal: Baja és Báta egy nap alatt

Címkék#Györkönyi Német Nemzetiségi Önkormányzat#Baja#lelkész

Különböző korcsoportok és felekezetek tagjai együtt tettek kirándulást. Györkönyből indultak, Baját és Bátát vették célba.

Révészné Hanol Erzsébet

Az evangélikus egyházközség és a Györkönyi Német Nemzetiségi Önkormányzat kirándulást szervezett nemrégiben. Az egynapos túrán negyvenöten vettek részt, Baja látnivalóival és a Bátai Szent Vér kegyhellyel ismerkedtek meg. Előbbi helyszínen Kasza Gábor, Györköny evangélikus lelkésze beszélt a bajai evangélikus templomról és gyülekezetről. A város múltjáról, fejlődéséről, látnivalóiról Gazdag Ferenc adott összegzést, majd a Bátai Szent Vér kegyhelyről is ő tartott előadást. A programból a bajai halászlé megkóstolása sem maradt ki.

Baja volt a györkönyi kirándulók egyik célpontja
Forrás:  Facebook

A kirándulás igazán ökumenikusra sikerült református, katolikus, evangélikus hívekkel. A legifjabb utazó 6, a legidősebb 81 éves volt.

 

