Vegye a nyakába a világot! – Íme öt remek kirándulótipp a hétvégére

Beköszöntött az ősz, és ez az évszak különleges varázst hoz a természetbe, amikor a táj színei igazán lenyűgözővé válnak. A fák lombjai gazdag, meleg árnyalatokban – aranysárgában, tűzpirosban, barnában és rozsdavörösben – pompáznak, miközben a talajt vastag avarréteg borítja, mely alatt a száraz levelek ropogó hangja kíséri lépteinket. Az ősz legjobb kirándulótippjei közé tartoznak azok a helyek, ahol a családdal együtt fedezhetjük fel a környék természeti kincseit. A séták során rengeteg termést, gesztenyét, makkot és színes leveleket gyűjthetünk, amelyek később otthon remek alapanyagai lehetnek a kézműves foglalkozásoknak.

Kirándulótippek az őszi hétvégére.

Fotó: Makovics Kornél / Forrás: Forrás: Tolnai Népújság

Ehhez szeretnék néhány kirándulótippet adni a hétvégére, merre is érdemes indulni:

Sötétvölgy

Sötétvölgy régóta népszerű kirándulóhely, a löszdombokon, völgyekben, szurdokok mélyén, erdők árnyékában kanyargó turistautak varázslatos helyekre vezetnek el. Ez a Szekszárd-Geresdi-dombság egyetlen természetvédelmi területe, ahol sok ritka növény és védett állat él, így igazán különleges a maga majdnem 500 hektárjával. A tó partján játszótér várja a gyerekeket, kicsit beljebb pedig tűzrakóhelyek és fedett pihenők találhatók, ahol a bográcsozás szerelmesei is jól érezhetik magukat.

Ha az Erzsébet-tisztásról indulunk, egy tanösvényt követve eljuthatunk a Haramia-forráshoz. Onnan a kék jelzésen haladva átkelünk a Szarvas-szurdokon, majd felmegyünk a Bati-hegyre, ahol a 22 méter magas Bati-kereszt kilátóból gyönyörű a panoráma. Végül a szőlőültetvények között sétálva érkezünk meg Szekszárdra.