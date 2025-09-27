szeptember 27., szombat

Használja ki a jó időt!

1 órája

Vegye a nyakába a világot! – Íme öt remek kirándulótipp a hétvégére

Címkék#vaddisznó#élmény#ősz#kirándulás

Az ősz színei és friss levegője tökéletes alkalmat adnak egy családi kirándulásra a természetben. Most remek kirándulótippeket adunk hozzá.

Keresztes Klaudia

Beköszöntött az ősz, és ez az évszak különleges varázst hoz a természetbe, amikor a táj színei igazán lenyűgözővé válnak. A fák lombjai gazdag, meleg árnyalatokban – aranysárgában, tűzpirosban, barnában és rozsdavörösben – pompáznak, miközben a talajt vastag avarréteg borítja, mely alatt a száraz levelek ropogó hangja kíséri lépteinket. Az ősz legjobb kirándulótippjei közé tartoznak azok a helyek, ahol a családdal együtt fedezhetjük fel a környék természeti kincseit. A séták során rengeteg termést, gesztenyét, makkot és színes leveleket gyűjthetünk, amelyek később otthon remek alapanyagai lehetnek a kézműves foglalkozásoknak. 

Kirándulótippek az őszi hétvégére.
Kirándulótippek az őszi hétvégére.
Fotó: Makovics Kornél / Forrás:  Forrás: Tolnai Népújság

Ehhez szeretnék néhány kirándulótippet adni a hétvégére, merre is érdemes indulni:

Sötétvölgy

Sötétvölgy régóta népszerű kirándulóhely, a löszdombokon, völgyekben, szurdokok mélyén, erdők árnyékában kanyargó turistautak varázslatos helyekre vezetnek el. Ez a Szekszárd-Geresdi-dombság egyetlen természetvédelmi területe, ahol sok ritka növény és védett állat él, így igazán különleges a maga majdnem 500 hektárjával. A tó partján játszótér várja a gyerekeket, kicsit beljebb pedig tűzrakóhelyek és fedett pihenők találhatók, ahol a bográcsozás szerelmesei is jól érezhetik magukat.

Ha az Erzsébet-tisztásról indulunk, egy tanösvényt követve eljuthatunk a Haramia-forráshoz. Onnan a kék jelzésen haladva átkelünk a Szarvas-szurdokon, majd felmegyünk a Bati-hegyre, ahol a 22 méter magas Bati-kereszt kilátóból gyönyörű a panoráma. Végül a szőlőültetvények között sétálva érkezünk meg Szekszárdra.

Váraljai parkerdő

Ha szereted az igazi erdei hangulatot, ahol tópart, erdő és rét egyszerre van jelen, akkor a Váraljai parkerdő neked való hely egy őszi kirándulásra. Ez a 238 hektáros terület a Váraljai-patak völgyében fekszik, és turisztikai szempontból csomópontnak számít, a Keleti-Mecsek turista útvonalain Óbánya, Kisújbánya, Hidas, Mecseknádasd, Máza közvetlenül közelíthető meg. Rengeteg védett növény és állat él itt.

A parkerdőben három kis tó bújik meg az erdő mélyén. Eredetileg záportározóknak épültek, de ma már kedvelt horgászhelyek. Az alsó tó körül hangulatos ösvény vezet, a középső és felső tó pedig természetesebb környezetben fekszik, ahol gyakran lehet látni horgászokat.

Négyszögletű Kerek Erdő tanösvény

Ez a tanösvény Kisszékelyen, a környék legszebb kilátópontjait és különleges természeti formáit mutatja be, miközben hangulatos erdőkön vezet át. Sétálva megismerhetjük Tolna megye jellemző élőhelyeit, a ritka erdős pusztai tölgyeseket, és bepillantást nyerhetünk a táj történelmébe, a falu őskori és középkori múltjába.

A tanösvény négy körútból áll, melyeket akár külön-külön, akár egyben, összesen 11 km-t sétálva is bejárhatunk. Ezek a körök Kisszékely dombjait és szőlőhegyeit járják körbe, melyeket két régi, egymást keresztező út választ el.

Tamási Parkerdő és Vadaspark

Itt minden korosztálynak vannak programok, és közben sokat tanulhatunk az erdő növényeiről és állatairól az ismeretterjesztő táblák segítségével. A vadasparkban körülbelül 50 dámszarvas, gímszarvas, muflon és vaddisznó él, akiket megfigyelve igazi élményben lehet részünk, akár családdal, akár barátokkal jövünk.

A vadaspark különlegessége, hogy földbe süllyesztett les kunyhó speciális üvegein keresztül tekinthetjük meg a vadvilágot. Ennek a jelentősége annyi, hogy így a vadak számára láthatatlanok maradunk.

Bátaszéki molyhos tölgy

Ez a hatalmas, 17,5 méter magas és 4,7 méter törzskerületű tölgyfa 2015-ben az év fája lett Magyarországon, majd 2016-ban az Európai Év Fája versenyen is nagy sikert aratott. A fa a Szent Orbán-kápolna mellett áll, és nem csak mérete miatt lenyűgöző, hanem mert a helyiek nagyon tisztelik, hiszen állítólag még törököket is látott, és csodával határos módon túlélte a harcokat. A fa környéke gyönyörű, mesés kilátással a városra, és különleges hangulatot áraszt. Mindenkinek érdemes legalább egyszer ide ellátogatnia.

Csodás fotók az őszi Gemencből

Fotók: Makovics Kornél

 

 

 

