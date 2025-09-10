Kisiskolás divat: mesefigurás trend és praktikus darabok

Egy Tolna vármegyei édesanya elmondta: gyermekei öltözködéséből megállapította az idei kisiskolás divat lényegét. Ez pedig az, hogy a fiúk körében divatosabb a melegítőnadrág, ám a lányok inkább a farmert szeretik.

A kislányok hangulata is folyamatosan változik, elképzelhető, hogy egy nap jobban tetszenek nekik a régebbi darabok. Kisiskolás divat, 2025, ősz.

Fotó: Shutterstock

Kisiskolás divat

Az idei őszi gyerekdivat is tele van színes, játékos és trendi darabokkal, amelyekben a legkisebbek, de még a nagyobbak is divatosnak és menőnek érezhetik magukat. A mesefigurás minták – mint például a Mancs Őrjárat, SpongyaBob, Disney, Marvel vagy Minecraft – továbbra is hódítanak, és nemcsak pólókon, hanem melegítőnadrágokon, cipőkön, sapkákon, hátizsákokon is megjelennek. A kínálatban egyre több olyan ruhadarab található, amely nemcsak stílusos, hanem kényelmes is, és ez különösen fontos az iskolai mindennapokban.