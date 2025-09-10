1 órája
Kisiskolás divat: mesefigurás trend és praktikus darabok
Az őszi iskolásdivat tele van trendi mesefigurás darabbal, amelyekben a gyerekek menőnek, divatosnak érezhetik magukat. Ráadásul ezek a darabok még kényelmesek is. Kisiskolás divat 2025.
Egy Tolna vármegyei édesanya elmondta: gyermekei öltözködéséből megállapította az idei kisiskolás divat lényegét. Ez pedig az, hogy a fiúk körében divatosabb a melegítőnadrág, ám a lányok inkább a farmert szeretik.
Kisiskolás divat
Az idei őszi gyerekdivat is tele van színes, játékos és trendi darabokkal, amelyekben a legkisebbek, de még a nagyobbak is divatosnak és menőnek érezhetik magukat. A mesefigurás minták – mint például a Mancs Őrjárat, SpongyaBob, Disney, Marvel vagy Minecraft – továbbra is hódítanak, és nemcsak pólókon, hanem melegítőnadrágokon, cipőkön, sapkákon, hátizsákokon is megjelennek. A kínálatban egyre több olyan ruhadarab található, amely nemcsak stílusos, hanem kényelmes is, és ez különösen fontos az iskolai mindennapokban.
Egy Tolna vármegyei édesanya hírportálunknak elárulta, nap mint nap szembesül azzal, mennyire eltérően viszonyulnak a gyerekei az öltözködéshez, még akkor is, ha testvérek. Negyedikes fia számára a kényelem a legfontosabb: melegítőnadrágban jár iskolába, a farmert nem kedveli. Ezzel szemben az elsős kislánya összeillő szetteket választ, szereti a farmerdzsekit, a csajos, akár hasvillantós felsőket, a pink és fekete színeket: minden érdekli, ami kicsit már felnőttes.
Drága cipő, kiszakadt nadrág
Az anyuka azt is ismertette, hogy szerinte a drága márkák kérdése is érdekes, hiszen az iskolában egyre több gyerek figyel arra, hogy például kinek milyen márkás cipője van.
– A drága cipő ugyanúgy elkopik, mint az olcsóbb. Ettől függetlenül megveszem a minőségit, de nem a márka miatt – tette hozzá az édesanya.
A ruhákhoz való viszony is különböző: a kisfia hamar tönkreteszi a nadrágokat – „volt, hogy egy új darab már a második napon kiszakadt” –, míg a kislánya vigyáz a ruháira, figyel rá, hogy ne legyenek foltosak. A tapasztalatai azt mutatják, hogy az iskolai divat már az alsó tagozatban is jelen van, különösen a lányok körében. A fiúk inkább a funkcionalitást keresik, míg a lányok már korán elkezdik utánozni a felnőtteket, egymást figyelik, és kialakítják saját stílusukat. Szekszárdon is figyelnek a gyermekek divatjára. Az idei iskolai tanév első heteiben megajándékozták őket divatos, Szekszárd feliratú holmikkal, erről itt olvashat.