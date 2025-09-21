Kisszékelyiek a Nemzeti Galériában

Huszonhat fős kisszékelyi csoport látogatott el Budapestre szeptember tizenharmadikán, szombaton, a Petőfi Kulturális programoknak köszönhetően. A különbuszos kirándulás célja a Nemzeti Galéria volt, ahol két csoportban, tárlatvezetés során ismerkedtek meg a kiemelkedő alkotásokkal. Hazafelé Dunaújvárosban álltak meg késői ebédre, majd délután fél ötre érkeztek haza. A résztvevők sok új ismerettel gazdagodtak, és remélik, hogy a jövőben másik múzeum megtekintésére is lehetőségük lesz.