Petőfi Kulturális programok

49 perce

Kisszékelyiek a Nemzeti Galériában

Brunner Mónika
Kisszékelyiek a Nemzeti Galériában

A kisszékelyiek kirándulásának célja a Nemzeti Galéria volt

Forrás: Facebook

Huszonhat fős kisszékelyi csoport látogatott el Budapestre szeptember tizenharmadikán, szombaton, a Petőfi Kulturális programoknak köszönhetően. A különbuszos kirándulás célja a Nemzeti Galéria volt, ahol két csoportban, tárlatvezetés során ismerkedtek meg a kiemelkedő alkotásokkal. Hazafelé Dunaújvárosban álltak meg késői ebédre, majd délután fél ötre érkeztek haza. A résztvevők sok új ismerettel gazdagodtak, és remélik, hogy a jövőben másik múzeum megtekintésére is lehetőségük lesz.

 

