Kiemelkedő személyiségeket ismertek el a Vármegyenapon (videó)

Az esemény I. Lipót király 1699-es pecséthasználati adományára emlékeztet, amely önrendelkezési jogot biztosított Tolna vármegyének. Ünnepi beszédében Orbán Attila, a Tolna Vármegyei Közgyűlés elnöke hangsúlyozta: „Tolna vármegye története az összefogás története. Kardosné Gyurkó Katalin, a Kulturális és Innovációs Minisztérium generációk közötti együttműködés segítéséért felelős miniszteri biztosa arról szólt, hogy a dolgok helyben dőlnek el, éppen ezért fontosak a helyi közösségek és azok az emberek, akik utat mutatnak a közösségeknek.

Szeri Árpád, a TEOL újságírója vehette át az Év Tolna Vármegyei Újságírója díjat. Fotó: Mártonfai Dénes

A hagyományoknak megfelelően a megyenap keretében idén is díjazták azokat a kiemelkedő személyiségeket, akik a vármegye különböző területein végzett munkájukkal érdemelték ki az elismerést. A díjazottak névsorát, valamint a rendezvényen készült fotókat ide kattintva találja!