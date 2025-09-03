szeptember 3., szerda

Hilda névnap

22°
+33
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ünnepség

33 perce

Kiemelkedő személyiségeket ismertek el a Vármegyenapon (videó)

Címkék#Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM)#Orbán Attila#Tolna Vármegyei Közgyűlés#vármegyenap#Paks#elismerés

Kitüntető díjakat adtak át a Vármegyenapon, melynek az idén Paks adott otthont.

Teol.hu

Az esemény I. Lipót király 1699-es pecséthasználati adományára emlékeztet, amely önrendelkezési jogot biztosított Tolna vármegyének. Ünnepi beszédében Orbán Attila, a Tolna Vármegyei Közgyűlés elnöke hangsúlyozta: „Tolna vármegye története az összefogás története. Kardosné Gyurkó Katalin, a Kulturális és Innovációs Minisztérium generációk közötti együttműködés segítéséért felelős miniszteri biztosa arról szólt, hogy a dolgok helyben dőlnek el, éppen ezért fontosak a helyi közösségek és azok az emberek, akik utat mutatnak a közösségeknek.

Szeri Árpád, a TEOL újságírója vehette át az Év Tolna Vármegyei Újságírója díjat. Fotó: Mártonfai Dénes

A hagyományoknak megfelelően a megyenap keretében idén is díjazták azokat a kiemelkedő személyiségeket, akik a vármegye különböző területein végzett munkájukkal érdemelték ki az elismerést. A díjazottak névsorát, valamint a rendezvényen készült fotókat ide kattintva találja!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu