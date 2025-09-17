szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

16°
+25
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hűtés-fűtés

51 perce

Klímákkal látták el a sokak által kedvelt helyszínt

Címkék#Paks#Csengey Dénes Kulturális Központ#Heringes Anita#önkormányzat

Ezentúl sem a hideg, sem a hőség nem jelenthet akadályt. Hűtő-fűtő klímákkal látták el a Csengey Dénes Kulturális Központ nagy klubját Pakson.

Révészné Hanol Erzsébet

Elkészült Pakson a Csengey Dénes Kulturális Központ nagy klubjának klimatizálása, amit így jövőre ismét teljes mértékben ki tudnak használni. Heringes Anita, a város polgármestere a témában tartott hétfői sajtótájékoztatón elmondta, hogy az elmúlt időszakban nem lehetett a teremben programokat tartani, mert annyira felmelegedett a hőségben.

Heringes Anita polgármester hétfőn tartott sajtótájékoztatót a beruházásról. Fotó: Molnár Gyula

A jövőben viszont négy darab prémium minőségű klímaberendezés gondoskodik a helyiség hűtéséről-fűtéséről. A beruházás 3,5 millió forintjába került az önkormányzatnak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu