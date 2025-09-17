Hűtés-fűtés
Klímákkal látták el a sokak által kedvelt helyszínt
Ezentúl sem a hideg, sem a hőség nem jelenthet akadályt. Hűtő-fűtő klímákkal látták el a Csengey Dénes Kulturális Központ nagy klubját Pakson.
Elkészült Pakson a Csengey Dénes Kulturális Központ nagy klubjának klimatizálása, amit így jövőre ismét teljes mértékben ki tudnak használni. Heringes Anita, a város polgármestere a témában tartott hétfői sajtótájékoztatón elmondta, hogy az elmúlt időszakban nem lehetett a teremben programokat tartani, mert annyira felmelegedett a hőségben.
A jövőben viszont négy darab prémium minőségű klímaberendezés gondoskodik a helyiség hűtéséről-fűtéséről. A beruházás 3,5 millió forintjába került az önkormányzatnak.
