Kígyó riogatott az erdőben – a vármegyében még nem fotóztak ilyet

Egy érdekes kígyóról látott napvilágot egy kép a világhálón, melyet Sötétvölgyben fotózott Takács Péter. A kommentelők között megindult a találgatás, többen mérges kígyót véltek felfedezni az állatban.

A kockás sikló nem veszélyes, s ritkaság, hogy valaki a parton kapja lencsevégre. Fotó: Beküldött kép

„Bár ritkaság, de nem mérges kígyó” – mondta Takács Péter, a kép készítője, aki bár nem tartja magát hivatásos természetfotósnak, rendszeresen készít képeket a természet szépségeiről.

A minap biciklizett a kisfiával a tó körül, mikor figyelmesek lettek erre a kígyóra.

„Ez egy kockás sikló, amely kifejlett állapotában akár egy méter hosszúságúra is megnőhet” – mondta fotós. Az állat életszerűen a vízhez kötődik, így ritkaság, hogy a parton le lehet kapni. „Tudomásom szerint – tette hozzá – Tolna vármegyében még nem fotóztak hasonlót.”