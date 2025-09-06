43 perce
Kígyó riogatott az erdőben – a vármegyében még nem fotóztak ilyet
Egy érdekes kígyóról látott napvilágot egy kép a világhálón, melyet Sötétvölgyben fotózott Takács Péter. A kommentelők között megindult a találgatás, többen mérges kígyót véltek felfedezni az állatban.
„Bár ritkaság, de nem mérges kígyó” – mondta Takács Péter, a kép készítője, aki bár nem tartja magát hivatásos természetfotósnak, rendszeresen készít képeket a természet szépségeiről.
A minap biciklizett a kisfiával a tó körül, mikor figyelmesek lettek erre a kígyóra.
„Ez egy kockás sikló, amely kifejlett állapotában akár egy méter hosszúságúra is megnőhet” – mondta fotós. Az állat életszerűen a vízhez kötődik, így ritkaság, hogy a parton le lehet kapni. „Tudomásom szerint – tette hozzá – Tolna vármegyében még nem fotóztak hasonlót.”
Nehogy rálépjen, mert támad! Mérges kígyók rejtőznek az aljnövényzet alattBár Tolnában ritkán fordul elő, nem kizárt, hogy Somogyból vagy Zalából idetéved egy-egy mérges kígyó.
A világháló gyorsan felkapta a képet, több kommentelő is fenevadat vélt benne felfedezni. Nem kell tőle félni, nem mérges kígyó – mondta a természetbarát fotós.