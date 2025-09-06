szeptember 6., szombat

Kockás sikló

Kígyó riogatott az erdőben – a vármegyében még nem fotóztak ilyet

Címkék#kockás sikló#kígyó#Sötétvölgy

Kutny Gábor

Egy érdekes kígyóról látott napvilágot egy kép a világhálón, melyet Sötétvölgyben fotózott Takács Péter. A kommentelők között megindult a találgatás, többen mérges kígyót véltek felfedezni az állatban. 

A kockás sikló nem veszélyes, s ritkaság, hogy valaki a parton kapja lencsevégre. Fotó: Beküldött kép

„Bár ritkaság, de nem mérges kígyó” – mondta Takács Péter, a kép készítője, aki bár nem tartja magát hivatásos természetfotósnak, rendszeresen készít képeket a természet szépségeiről. 

A minap biciklizett a kisfiával a tó körül, mikor figyelmesek lettek erre a kígyóra. 

„Ez egy kockás sikló, amely kifejlett állapotában akár egy méter hosszúságúra is megnőhet” – mondta fotós. Az állat életszerűen a vízhez kötődik, így ritkaság, hogy a parton le lehet kapni. „Tudomásom szerint – tette hozzá – Tolna vármegyében még nem fotóztak hasonlót.” 

A világháló gyorsan felkapta a képet, több kommentelő is fenevadat vélt benne felfedezni. Nem kell tőle félni, nem mérges kígyó – mondta a természetbarát fotós.

 

