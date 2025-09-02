Egy fotó a múltból, egy fotó a jelenből: így épült fel a KÖJÁL székház

1979 elején megkezdődött a munka. Lebontották a Széchenyi- és az Arany János utca közötti régi házakat, majd az alapok helyét ásták ki. Közben – mert magas volt a talajvíz szintje –, folyton szivattyúztak. Aztán az alapokon egyre magasabbra kerültek az építők.

KÖJÁL – sokan még ma is így emlegetik az épületet

Fotó: A szerző felvétele

KÖJÁL – ahogy már sokan nem emlékeznek rá

A régi fénykép a hetvenes évek legvégén készült, mikor már emeletek magasodtak. Nemsokára berendezhették az akkori kornak már valóban megfelelő, sőt talán még annál is korszerűbb laboratóriumokat. Volt elegendő hely, így az épületben bontogathatta szárnyait egy helyi televízió, s innen indult egy helyi rádiónak az adása is.

Az építkezés egy pillanatfelvétele a '70-es évekből

Fotó: A szerző felvétele

Azóta a fák magasabbra nőttek. A KÖJÁL nevet, s egészen kis mértékben feladatot is változtatva ÁNTSZ, Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat lett. Most pedig itt van a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya.