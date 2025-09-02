48 perce
Egy fotó a múltból, egy fotó a jelenből: így épült fel a KÖJÁL székház
Bő fél évszázaddal ezelőtt, a Kádár korszak közepe táján, Szekszárd belvárosában megkezdődött egy építkezés. Az akkori húzd meg, ereszd meg gazdasági helyzet éppen kedvező szakaszában, a korábbi megszorítások után lehetőség adódott a mostoha körülmények között működő megyei KÖJÁL – fiatalabbak kedvéért, Közegészségügyi Járványügyi Állomás – számára egy új, impozáns és korszerű székházat építeni.
1979 elején megkezdődött a munka. Lebontották a Széchenyi- és az Arany János utca közötti régi házakat, majd az alapok helyét ásták ki. Közben – mert magas volt a talajvíz szintje –, folyton szivattyúztak. Aztán az alapokon egyre magasabbra kerültek az építők.
KÖJÁL – ahogy már sokan nem emlékeznek rá
A régi fénykép a hetvenes évek legvégén készült, mikor már emeletek magasodtak. Nemsokára berendezhették az akkori kornak már valóban megfelelő, sőt talán még annál is korszerűbb laboratóriumokat. Volt elegendő hely, így az épületben bontogathatta szárnyait egy helyi televízió, s innen indult egy helyi rádiónak az adása is.
Azóta a fák magasabbra nőttek. A KÖJÁL nevet, s egészen kis mértékben feladatot is változtatva ÁNTSZ, Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat lett. Most pedig itt van a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya.