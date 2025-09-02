szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

28°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nosztalgia

48 perce

Egy fotó a múltból, egy fotó a jelenből: így épült fel a KÖJÁL székház

Címkék#ÁNTSZ#KÖJÁL#nosztalgia#székház

Bő fél évszázaddal ezelőtt, a Kádár korszak közepe táján, Szekszárd belvárosában megkezdődött egy építkezés. Az akkori húzd meg, ereszd meg gazdasági helyzet éppen kedvező szakaszában, a korábbi megszorítások után lehetőség adódott a mostoha körülmények között működő megyei KÖJÁL – fiatalabbak kedvéért, Közegészségügyi Járványügyi Állomás – számára egy új, impozáns és korszerű székházat építeni.

Szepesi László

1979 elején megkezdődött a munka. Lebontották a Széchenyi- és az Arany János utca közötti régi házakat, majd az alapok helyét ásták ki. Közben – mert magas volt a talajvíz szintje –, folyton szivattyúztak. Aztán az alapokon egyre magasabbra kerültek az építők. 

KÖJÁL – sokan még ma is így emlegetik az épületet
KÖJÁL – sokan még ma is így emlegetik az épületet
Fotó: A szerző felvétele

KÖJÁL – ahogy már sokan nem emlékeznek rá

A régi fénykép a hetvenes évek legvégén készült, mikor már emeletek magasodtak. Nemsokára berendezhették az akkori kornak már valóban megfelelő, sőt talán még annál is korszerűbb laboratóriumokat. Volt elegendő hely, így az épületben bontogathatta szárnyait egy helyi televízió, s innen indult egy helyi rádiónak az adása is.

Az építkezés egy pillanatfelvétele a '70-es évekből
Fotó: A szerző felvétele

Azóta a fák magasabbra nőttek. A KÖJÁL nevet, s egészen kis mértékben feladatot is változtatva ÁNTSZ, Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat lett. Most pedig itt van a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu