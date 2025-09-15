Mit keresnek a kombájnok az utakon? Ismét fellángolt a vita

A múlt hét végén közúti baleset történt Paradicsompusztánál, egy mezőgazdasági kombájn ütközött egy autóval. Az eset kapcsán a Zombai Faliújság nevű Facebook-oldalon – a közzétett fotó nyomán – fellángolt a vita arról: mit keresnek a kombájnok az utakon? A keskeny közutakon kinek kellene jobban figyelnie a közlekedés során, az autósoknak vagy az erőgépeket vezetőknek?

Kombájnok az utakon? Betakarítási időszakban nem ritka látvány, főleg Tolnában

Forrás: Zombai Faliújság facebook

Kombájnok az utakon: vitatkoznak egymással az érintettek

A hozzászólások alapján jól látszik, mennyire megosztó téma ez a vidéki közösségekben, hiszen a közutakat egyszerre használják gazdák, helyi lakosok és átutazók különféle járművekkel. „Biztos nem látta a kombájnt! Elég kicsike!" – írta ironikusan egy kommentelő, aki szerint a mezőgazdasági gépek láthatósága nem lehet kifogás. Mások viszont úgy látják, az utak nem alkalmasak ekkora gépek közlekedésére, és veszélyes a jelenlétük.

Egy hozzászóló szerint ezek az utak sokszor olyan rossz állapotban vannak, hogy már személyautóval is nehéz közlekedni rajtuk, nemhogy több tonnás mezőgazdasági gépekkel. „Életveszélyes ekkora gépeket olyan utakra kiengedni, ahol személyautók is alig férnek el” – fogalmazott.

Sok baleset volt Tolnában is az elmúlt években

Tolna vármegyében is sok traktoros baleset volt, például amikor Szakály irányából Tamási felé közlekedett egy szekszárdi férfi mezőgazdasági vontatóval és a hozzá kapcsolt szerelvénnyel, közben a mögötte szabályosan haladó autó vezetője jobbról akarta kikerülni a szerelvényt, ekkor a mezőgazdasági vontató nekiütközött.

Megrázó baleset volt, amikor egy traktoros Nagyvejkénél a helyszínen életét vesztette, amikor a felborult jármű rádőlt. Nem megfelelően kivilágított traktor közlekedett pár éve a 63-as főúton, Nagydorog külterületén, amikor egy mögötte haladó autós a traktorhoz kapcsolt talajlazítóba hajtott. A balesetet követően az autó utasa a kórházban meghalt.

Ugyanebben az évben, októberben, egy kora reggel Tengelic felől Szedres irányába közlekedett egy férfi egy mezőgazdasági vontatóval és a hozzá kapcsolt pótkocsival, amikor a kereszteződéshez ért, az elsőbbségadás kötelező jelzőtábla ellenére nem biztosított elsőbbséget a neki jobbról, Jánosmajor felől az M6-os autópálya irányába haladó személygépkocsinak. A baleset következtében a gépkocsi három utasa életét vesztette, a sofőr pedig súlyosan megsérült.