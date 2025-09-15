15 perce
Mit keresnek a kombájnok az utakon? Ismét fellángolt a vita
Tolnában nem számít ritkaságnak, hogy traktorokkal, kombájnokkal találkozunk, így ősz elején ez szinte mindennapos dolog. Most van a betakarítás ideje, vágják a napraforgót, kombájnokkal szedik a szőlőt, amit traktorok utánfutóval szállítanak a feldolgozókba, tárolókba. Az autósok idegeit borzolja az utakon lévő sok erőgép, így vita alakul ki amiatt: mit keresnek a kombájnok az utakon?!
A múlt hét végén közúti baleset történt Paradicsompusztánál, egy mezőgazdasági kombájn ütközött egy autóval. Az eset kapcsán a Zombai Faliújság nevű Facebook-oldalon – a közzétett fotó nyomán – fellángolt a vita arról: mit keresnek a kombájnok az utakon? A keskeny közutakon kinek kellene jobban figyelnie a közlekedés során, az autósoknak vagy az erőgépeket vezetőknek?
Kombájnok az utakon: vitatkoznak egymással az érintettek
A hozzászólások alapján jól látszik, mennyire megosztó téma ez a vidéki közösségekben, hiszen a közutakat egyszerre használják gazdák, helyi lakosok és átutazók különféle járművekkel. „Biztos nem látta a kombájnt! Elég kicsike!" – írta ironikusan egy kommentelő, aki szerint a mezőgazdasági gépek láthatósága nem lehet kifogás. Mások viszont úgy látják, az utak nem alkalmasak ekkora gépek közlekedésére, és veszélyes a jelenlétük.
Egy hozzászóló szerint ezek az utak sokszor olyan rossz állapotban vannak, hogy már személyautóval is nehéz közlekedni rajtuk, nemhogy több tonnás mezőgazdasági gépekkel. „Életveszélyes ekkora gépeket olyan utakra kiengedni, ahol személyautók is alig férnek el” – fogalmazott.
Sok baleset volt Tolnában is az elmúlt években
Tolna vármegyében is sok traktoros baleset volt, például amikor Szakály irányából Tamási felé közlekedett egy szekszárdi férfi mezőgazdasági vontatóval és a hozzá kapcsolt szerelvénnyel, közben a mögötte szabályosan haladó autó vezetője jobbról akarta kikerülni a szerelvényt, ekkor a mezőgazdasági vontató nekiütközött.
Megrázó baleset volt, amikor egy traktoros Nagyvejkénél a helyszínen életét vesztette, amikor a felborult jármű rádőlt. Nem megfelelően kivilágított traktor közlekedett pár éve a 63-as főúton, Nagydorog külterületén, amikor egy mögötte haladó autós a traktorhoz kapcsolt talajlazítóba hajtott. A balesetet követően az autó utasa a kórházban meghalt.
Ugyanebben az évben, októberben, egy kora reggel Tengelic felől Szedres irányába közlekedett egy férfi egy mezőgazdasági vontatóval és a hozzá kapcsolt pótkocsival, amikor a kereszteződéshez ért, az elsőbbségadás kötelező jelzőtábla ellenére nem biztosított elsőbbséget a neki jobbról, Jánosmajor felől az M6-os autópálya irányába haladó személygépkocsinak. A baleset következtében a gépkocsi három utasa életét vesztette, a sofőr pedig súlyosan megsérült.
Rosszkor előznek és dudálnak
– Vannak helyzetek, amikor a kombájnnal kénytelen az ember kimenni a közútra, ilyenkor nagyobb figyelemmel vezetjük a járművet – mondta az egyik bátaszéki gazdálkodó. Sajnos a tapasztalat az, hogy vannak türelmetlen autósok, ránk dudálnak, és lehetetlen helyzetben – például kanyarban vagy amikor szemből érkezik egy másik autó – elkezdenek előzni. Egy ekkora géppel nem könnyű megállni vagy lehúzódni az útról.
Rendőrségi ajánlások mezőgazdasági gépek közúti közlekedéséhez
A rendőrség évről évre kiad ajánlásokat és figyelmeztetéseket a mezőgazdasági gépek közúti közlekedésével kapcsolatban. Íme a legfontosabbak:
Mezőgazdasági gépek vezetőinek: Csak érvényes műszaki vizsgával és közúti közlekedésre alkalmas állapotban közlekedhet a gép. Használni kell világító- és fényjelző berendezéseket, különösen szürkületkor és sötétben. Ha a munkagép túl széles, célszerű előkísérő jármű biztosítása. Lakott területen belül és kívül is különösen figyelni kell a forgalom többi résztvevőjére, és lehetőség szerint le kell húzódni, ha feltartják a sort.
A közlekedők részéről: A mezőgazdasági gépeket nem szabad agresszívan előzni, főleg kanyarban, bukkanónál vagy korlátozott látási viszonyok között. Türelmes hozzáállásra van szükség: ezek a gépek nélkülözhetetlenek az élelmiszer-termeléshez, és a közúti jelenlétük szezonális.