Portré

12 órája

Nem poros relikvia, hanem élő csoda – a népi iparművészet boszorkánykonyhájában

Címkék#Komjáthi Ágnes#népművészet#elismerés#iparművészet

Munkássága bizonyítja, hogy a hagyományos kézművesség ma is képes megújulni, közösséget építeni és értéket teremteni. Komjáthi Ágnes szövőnépi iparművész, múzeumpedagógiai szaktanácsadó és a Népművészeti Egyesületek Szövetségének alelnöke a népművészet élő példája.

Kutny Gábor

A népművészet ma egyszerre hagyományőrzés és megújulás, közösségépítés és személyes önkifejezés. Ezt az összetett folyamatot, értéket és élményt testesíti meg Komjáthi Ágnes, szövő népi iparművész, díszítőművészeti oktató, múzeumpedagógiai szaktanácsadó, a Népművészeti Egyesületek Szövetségének alelnöke, aki a nemzeti ünnep alkalmából a Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült. Munkássága példája annak, hogy a népművészet ma is élő, eleven és mindennapjaink részévé válhat, ha hitelesen és szeretettel közvetítik.

Komjáthi Ágnes, a népművészet mestere, népi iparművész
Komjáthi Ágnes népi iparművész, a népművészet mestere
Fotó: Beküldött

Komjáthi Ágnes életútja és fordulópontjai

Életútja különös fordulatokkal indult. Bár tolnai származású, szülei környezetében nem voltak erős népi hagyományok. Egy véletlen találkozás azonban sorsfordító lett számára: a Babits Mihály Művelődési Központban indult szőnyegszövő szakkör felkeltette érdeklődését, és Mözsi Szabó István tanításai révén nyílt ki számára a népművészet világa. Innen vezetett útja Decsre, a Sárközi Népi Iparművészeti Szövetkezethez, ahol a legkiválóbb mesterektől tanulhatott. Itt nemcsak szakmai tudást, hanem alázatot, közösségi szellemet és a hagyomány iránti tiszteletet is elsajátította.

A népművészet ma 

A rendszerváltás utáni textilipari változások miatt nehéz jó alapanyagokhoz jutni, miközben a felgyorsult világ könnyen elsodorja a mélyebb jelentéseket. Komjáthi Ágnes szerint alapvető, hogy az alkotó ismerje az adott tájegység hagyományait, hiszen csak így lehet hitelesen továbbörökíteni a motívumokat. Különösen fontosnak tartja, hogy a népi díszítmények jelentését ne silányítsák puszta dekorációvá. Úgy véli, azok az irányzatok, amelyek figyelmen kívül hagyják a gyökereket, hamar eltűnnek.

Komjáthi Tamás Antalné Zalaegerszegen, a Ciráda kiállításon. Fotó: Mozsár Eszter- Zalai Hírlap

Híd a múlt és a jelen között

Ugyanakkor a népművészet ma nem zárkózik el az újtól. Egyre több tervező és dizájner nyúl vissza a hímzés- és szövésmintákhoz, új, modern formában alkalmazva azokat. Komjáthi Ágnes maga is készít olyan textíliákat, amelyekben a sárközi motívumokat korszerű, használható darabokba ülteti át. Fontos számára, hogy a 21. századi igényekhez igazodjanak a tárgyak: gépben moshatók, száríthatók legyenek, hogy a mai háztartásokban is helytálljanak. Ez a szemlélet hidat teremt a múlt értékei és a jelen elvárásai között.

A népművészet ma nemcsak tárgyakban, hanem közösségekben is él. Szakkörök, tanfolyamok, bemutatók révén emberek százai találják meg benne az alkotás örömét és a közösségi élményt. Különösen fontos ez azok számára, akik egyedül élnek, vagy akik a napi munka terhei után lelki feltöltődést keresnek. Sokaknak a kézművesség nem megélhetés, hanem „lelki gondozás”, amelyben ki tudják engedni a mindennapok feszültségeit, és örömet szerezhetnek maguknak és környezetüknek.

A népművészet helye ma

Bár a népművészet ma nem vonz akkora tömegeket, mint a néptánc, mégis széles körben képes megszólítani az embereket. A Hagyományok Háza és a nagy országos rendezvények, például a Mesterségek Ünnepe, ahol több száz kézműves mutatja be munkáját, bizonyítják, hogy egyre nagyobb az érdeklődés a hagyományos mesterségek iránt. Ezeken az alkalmakon tízezrek ismerkedhetnek meg a kézműves kultúrával, a tárgyak készítésének folyamatával és a közösségi élménnyel.

Férjével, Komjáthi Tamás zenésszel Zalaegerszegen, a Ciráda kiállításon
Forrás: Mozsár Eszter - Zalai Hírlap

Hit, identitás és alkotás

Bár sok adminisztratív feladata van a Népművészeti Egyesületek Szövetsége és más szervezetek révén, Komjáthi Ágnes mindig igyekszik időt találni az alkotásra. Tudatosan törekszik arra, hogy ne adja el minden munkáját, hiszen kiállításokon, bemutatókon fontos számára a teljes életmű megmutatása.
Hitvallása szerint a népi kézművességben az azonosulás kulcskérdés. Ahogy régen a népviselet csak azon állt szépen, aki viselni tudta, úgy ma is a tárgyak akkor nyerik el igazi értelmüket, ha készítőjük és használójuk belülről is kapcsolódik hozzájuk.

Ezért különösen méltó az a kitüntetés, amelyet Komjáthi Ágnes kapott. Szakmai életútja, tanítói munkája, közösségépítő tevékenysége és az a szemlélet, amellyel a hagyományokat a jelen igényeihez igazítja, mind azt mutatják: a népművészet ma nem a múlt poros relikviája, hanem a jelen élő része, amely képes gazdagítani mindennapjainkat, közösségeinket és lelki világunkat.

 

