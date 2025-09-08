Nem poros relikvia, hanem élő csoda – a népi iparművészet boszorkánykonyhájában

A népművészet ma egyszerre hagyományőrzés és megújulás, közösségépítés és személyes önkifejezés. Ezt az összetett folyamatot, értéket és élményt testesíti meg Komjáthi Ágnes, szövő népi iparművész, díszítőművészeti oktató, múzeumpedagógiai szaktanácsadó, a Népművészeti Egyesületek Szövetségének alelnöke, aki a nemzeti ünnep alkalmából a Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült. Munkássága példája annak, hogy a népművészet ma is élő, eleven és mindennapjaink részévé válhat, ha hitelesen és szeretettel közvetítik.

Komjáthi Ágnes népi iparművész, a népművészet mestere

Fotó: Beküldött

Komjáthi Ágnes életútja és fordulópontjai

Életútja különös fordulatokkal indult. Bár tolnai származású, szülei környezetében nem voltak erős népi hagyományok. Egy véletlen találkozás azonban sorsfordító lett számára: a Babits Mihály Művelődési Központban indult szőnyegszövő szakkör felkeltette érdeklődését, és Mözsi Szabó István tanításai révén nyílt ki számára a népművészet világa. Innen vezetett útja Decsre, a Sárközi Népi Iparművészeti Szövetkezethez, ahol a legkiválóbb mesterektől tanulhatott. Itt nemcsak szakmai tudást, hanem alázatot, közösségi szellemet és a hagyomány iránti tiszteletet is elsajátította.

A népművészet ma

A rendszerváltás utáni textilipari változások miatt nehéz jó alapanyagokhoz jutni, miközben a felgyorsult világ könnyen elsodorja a mélyebb jelentéseket. Komjáthi Ágnes szerint alapvető, hogy az alkotó ismerje az adott tájegység hagyományait, hiszen csak így lehet hitelesen továbbörökíteni a motívumokat. Különösen fontosnak tartja, hogy a népi díszítmények jelentését ne silányítsák puszta dekorációvá. Úgy véli, azok az irányzatok, amelyek figyelmen kívül hagyják a gyökereket, hamar eltűnnek.

Komjáthi Tamás Antalné Zalaegerszegen, a Ciráda kiállításon. Fotó: Mozsár Eszter- Zalai Hírlap

Híd a múlt és a jelen között

Ugyanakkor a népművészet ma nem zárkózik el az újtól. Egyre több tervező és dizájner nyúl vissza a hímzés- és szövésmintákhoz, új, modern formában alkalmazva azokat. Komjáthi Ágnes maga is készít olyan textíliákat, amelyekben a sárközi motívumokat korszerű, használható darabokba ülteti át. Fontos számára, hogy a 21. századi igényekhez igazodjanak a tárgyak: gépben moshatók, száríthatók legyenek, hogy a mai háztartásokban is helytálljanak. Ez a szemlélet hidat teremt a múlt értékei és a jelen elvárásai között.