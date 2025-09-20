szeptember 20., szombat

Macskajaj? Sebaj, ma is bulizunk!

41 perce

Tóth Vera és a Fiesta lázba hozta a szüreti éjszakát, és torok sem maradt szárazon (fotók)

Címkék#Szekszárdi Szüreti Napok#Tóth Vera#Fiesta#koncert#Szekszárd#bor#Budapest Jazz Orchestra

Voltak, akiket a szekszárdi vörös, másokat Tóth Vera vagy éppen a Fiesta csábított a Béla király térre pénteken este. Az biztos, torok nem maradt szárazon, és minden egyes koncert azt az élményt adta, esetenként többet is, mint amire a Szekszárdi Szüreti Napok közönsége vágyott.

Teol.hu
Tóth Vera és a Fiesta lázba hozta a szüreti éjszakát, és torok sem maradt szárazon (fotók)

Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestra felejthetetlen szórakozást ígért a Szekszárdi Szüreti Napok közönsége számára. A nézők nem csalódtak, és meg kellett állapítanunk, hogy az énekesnő még mindig nagyon tud énekelni, és egyre csinosabb. Kollmann Gábor, a zenekar vezetője előzetesen elmondta, hogy a koncert zenei irányát Ray Charles és Aretha Franklin öröksége határozza meg, de a műsorban helyet kapnak Tóth Vera saját dalai, valamint más előadók feldolgozásai is, így például Balázs Fecóé. 

Koncert a szüret napokon, a színpadon Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestra
Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestra. Ez a koncert főműsoridőben volt
Fotó: Kiss Albert / Forrás:  MW

Egy koncert, ami minden korosztályt megmozgatott 

Már este kilenc körül szép számmal voltak a Béla király téren, de késő este a Fiesta igazán nagy bulit csinált. A 25 éves formáció nemcsak a saját korosztályát mozgatta meg, rengeteg fiatal énekelte az együttessel a számokat, és sokan táncoltak.

Persze nagyon sokan a lényeg, azaz a szekszárdi bor miatt látogattak ki a rendezvényre, és borospohárral a kezükben nézelődtek. Voltak, akik kifejezetten arra használták ki ezt az estét, hogy mint egy borkóstolón egy-egy pincészet tételeit ízleljék meg akkurátusan. Mások vagy csak 2025-ös rozét, esetleg célirányosan testes vöröset kerestek. A többség pedig kóstolt itt is, ott is, régi  és új kedvenceket, köztük egyre sokasodó számban pezsgőt is. 

Koncert és persze jó bor
Nemcsak a koncert, egy szép tételsor is rendkívül vonzó, Mészároséknál mindenképpen
Fotó: Kiss Albert / Forrás:  MW

És – megint csak persze – az ember ilyenkor találkozik azokkal az ismerősökkel, volt osztálytársakkal, rokonokkal és barátokkal, akikkel gyakran csak ilyenkor szokott, és szent fogadalmat tesz, hogy ezeket a találkozásokat a jövőben sűríti (e sorok írója is tett pénteken este efféle felelőtlen ígéreteket). De ha máskor nem, hát jövőre, a következő szüreti napokon mindenképpen összefutunk megint vagy akár ma este, hiszen a rendezvény még két napig folytatódik.

Szekszárdi Szüreti Napok – péntek este

Fotók: Kiss Albert

Folytatódik a szüreti napok, jön a csúcsnap

Érdekes egyébként, hogy többen azt állítják, hogy csütörtökön, ami hagyományosan a szekszárdiak estéjének számít, talán többen voltak, mint pénteken. A Szekszárdi Szüreti Napok csúcsestéjének viszont a szombat számít, ráadásul ma színpadra áll Pál István „Szalonna" és bandája, majd a Budapest Bar, a Placcon pedig a Tankcsapda tépi a húrokat. Napközben minden bizonnyal benépesül a szüreti napokra kialakított vidámpark, a kirakodó vásár és az ízek utcája, azt pedig senki se feledje, hogy a felvonulás délután három órakor kezdődik!

 

