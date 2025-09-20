Tóth Vera és a Fiesta lázba hozta a szüreti éjszakát, és torok sem maradt szárazon (fotók)

Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestra felejthetetlen szórakozást ígért a Szekszárdi Szüreti Napok közönsége számára. A nézők nem csalódtak, és meg kellett állapítanunk, hogy az énekesnő még mindig nagyon tud énekelni, és egyre csinosabb. Kollmann Gábor, a zenekar vezetője előzetesen elmondta, hogy a koncert zenei irányát Ray Charles és Aretha Franklin öröksége határozza meg, de a műsorban helyet kapnak Tóth Vera saját dalai, valamint más előadók feldolgozásai is, így például Balázs Fecóé.

Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestra. Ez a koncert főműsoridőben volt

Fotó: Kiss Albert / Forrás: MW

Egy koncert, ami minden korosztályt megmozgatott

Már este kilenc körül szép számmal voltak a Béla király téren, de késő este a Fiesta igazán nagy bulit csinált. A 25 éves formáció nemcsak a saját korosztályát mozgatta meg, rengeteg fiatal énekelte az együttessel a számokat, és sokan táncoltak.

Persze nagyon sokan a lényeg, azaz a szekszárdi bor miatt látogattak ki a rendezvényre, és borospohárral a kezükben nézelődtek. Voltak, akik kifejezetten arra használták ki ezt az estét, hogy mint egy borkóstolón egy-egy pincészet tételeit ízleljék meg akkurátusan. Mások vagy csak 2025-ös rozét, esetleg célirányosan testes vöröset kerestek. A többség pedig kóstolt itt is, ott is, régi és új kedvenceket, köztük egyre sokasodó számban pezsgőt is.

Nemcsak a koncert, egy szép tételsor is rendkívül vonzó, Mészároséknál mindenképpen

Fotó: Kiss Albert / Forrás: MW

És – megint csak persze – az ember ilyenkor találkozik azokkal az ismerősökkel, volt osztálytársakkal, rokonokkal és barátokkal, akikkel gyakran csak ilyenkor szokott, és szent fogadalmat tesz, hogy ezeket a találkozásokat a jövőben sűríti (e sorok írója is tett pénteken este efféle felelőtlen ígéreteket). De ha máskor nem, hát jövőre, a következő szüreti napokon mindenképpen összefutunk megint vagy akár ma este, hiszen a rendezvény még két napig folytatódik.