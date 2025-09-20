41 perce
Tóth Vera és a Fiesta lázba hozta a szüreti éjszakát, és torok sem maradt szárazon (fotók)
Voltak, akiket a szekszárdi vörös, másokat Tóth Vera vagy éppen a Fiesta csábított a Béla király térre pénteken este. Az biztos, torok nem maradt szárazon, és minden egyes koncert azt az élményt adta, esetenként többet is, mint amire a Szekszárdi Szüreti Napok közönsége vágyott.
Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestra felejthetetlen szórakozást ígért a Szekszárdi Szüreti Napok közönsége számára. A nézők nem csalódtak, és meg kellett állapítanunk, hogy az énekesnő még mindig nagyon tud énekelni, és egyre csinosabb. Kollmann Gábor, a zenekar vezetője előzetesen elmondta, hogy a koncert zenei irányát Ray Charles és Aretha Franklin öröksége határozza meg, de a műsorban helyet kapnak Tóth Vera saját dalai, valamint más előadók feldolgozásai is, így például Balázs Fecóé.
Egy koncert, ami minden korosztályt megmozgatott
Már este kilenc körül szép számmal voltak a Béla király téren, de késő este a Fiesta igazán nagy bulit csinált. A 25 éves formáció nemcsak a saját korosztályát mozgatta meg, rengeteg fiatal énekelte az együttessel a számokat, és sokan táncoltak.
Persze nagyon sokan a lényeg, azaz a szekszárdi bor miatt látogattak ki a rendezvényre, és borospohárral a kezükben nézelődtek. Voltak, akik kifejezetten arra használták ki ezt az estét, hogy mint egy borkóstolón egy-egy pincészet tételeit ízleljék meg akkurátusan. Mások vagy csak 2025-ös rozét, esetleg célirányosan testes vöröset kerestek. A többség pedig kóstolt itt is, ott is, régi és új kedvenceket, köztük egyre sokasodó számban pezsgőt is.
És – megint csak persze – az ember ilyenkor találkozik azokkal az ismerősökkel, volt osztálytársakkal, rokonokkal és barátokkal, akikkel gyakran csak ilyenkor szokott, és szent fogadalmat tesz, hogy ezeket a találkozásokat a jövőben sűríti (e sorok írója is tett pénteken este efféle felelőtlen ígéreteket). De ha máskor nem, hát jövőre, a következő szüreti napokon mindenképpen összefutunk megint vagy akár ma este, hiszen a rendezvény még két napig folytatódik.
Szekszárdi Szüreti Napok – péntek esteFotók: Kiss Albert
Folytatódik a szüreti napok, jön a csúcsnap
Érdekes egyébként, hogy többen azt állítják, hogy csütörtökön, ami hagyományosan a szekszárdiak estéjének számít, talán többen voltak, mint pénteken. A Szekszárdi Szüreti Napok csúcsestéjének viszont a szombat számít, ráadásul ma színpadra áll Pál István „Szalonna" és bandája, majd a Budapest Bar, a Placcon pedig a Tankcsapda tépi a húrokat. Napközben minden bizonnyal benépesül a szüreti napokra kialakított vidámpark, a kirakodó vásár és az ízek utcája, azt pedig senki se feledje, hogy a felvonulás délután három órakor kezdődik!
„Az élet túl rövid ahhoz, hogy rossz bort igyunk” – angyalok városává avatták a megnyitón Szekszárdot (galéria)
Ne kóvályogj, élvezd a bulit! Praktikus tudnivalók a Szüreti NapokraÖsszegyűjtöttük a legfontosabb információkat a Szüretiről.
Óvodások léptei dobogtatták meg a Szüreti Napok ritmusát (videó és galéria)
Jön a Tankcsapda a szekszárdi szüreti napokraLegendás rockzenekar jön a Szekszárdi Szüreti Napokra.
Cigányzene és klezmer – A Budapest Bár nem először jár Szekszárdon