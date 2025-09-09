A pénz hiányzott, az építők leléptek – most mégis befejezik a kórházat

A dombóvári szakrendelő eredetileg a Szent Lukács Kórházhoz tartozó új járóbeteg-ellátó központként épült volna meg, de a projekt 2023-ban leállt, miután a kivitelező cég levonult a munkaterületről. A félkész épület azóta üresen áll, miközben a város és a környék lakossága egyre sürgetőbben igényli a korszerű egészségügyi ellátást. Lázár János építési és közlekedési miniszter a dombóvári Lázárinfón kiemelte, hogy az építkezés folytatásához szükséges forrás biztosítása mellett a projektet Pintér Sándor belügyminiszterrel közösen viszik tovább, és biztosította a nyilvánosságot arról, hogy a felújítás még az idei évben folytatódni fog. A fejlesztés révén a dombóváriak és a környező települések lakói korszerű körülmények között juthatnak majd hozzá a szükséges járóbeteg-ellátásokhoz, ami hosszú távon javítja az egészségügyi szolgáltatások elérhetőségét és minőségét a térségben. Igy áll jelenleg a dombóvári kórházfelújítás.

Dombóvári kórházfelújítás: Kis Zoltán, Csibi Krisztina és Pintér Szilárd egyeztetett a munka folytatásáról. Fotó: Facebook

Dombóvári kórházfelújítás: A projekt kilépett a gödörből

Kis Zoltán, a Balassa János Kórház főigazgatója a minap tájékoztatta dr. Csibi Krisztinát, a térség országgyűlési képviselőjét és Pintér Szilárd polgármestert arról, milyen konkrét lépések történtek a beruházás megvalósítása érdekében. „Egyfajta helyzetelemzés történt” – mondta Pintér Szilárd, Dombóvár polgármestere. – „Azt látom, hogy a projekt kilépett a gödörből. Elkészült a költségbecslés, és mivel 300 millió forint alatt van a beruházás értéke, így gyorsan tudunk az engedélyezési eljárásokkal haladni.