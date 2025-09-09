szeptember 9., kedd

Felújítás

1 órája

A pénz hiányzott, az építők leléptek – most mégis befejezik a kórházat

Címkék#Dombóvár#kórház#Kis Zoltán#Csibi Krisztina#Pintér Szilárd

A térség ellátása szempontjából kiemelkedően fontos a Szent-Lukács Kórház járóbeteg ellátó részlege. Bár a dombóvári kórházfelújítás megkezdődött, de a kivitelező pénz hiányában levonult. A kilátástalannak tűnő helyzet megoldódni látszik, az ősz folyamán folytatódhat a munka.

Kutny Gábor

A dombóvári szakrendelő eredetileg a Szent Lukács Kórházhoz tartozó új járóbeteg-ellátó központként épült volna meg, de a projekt 2023-ban leállt, miután a kivitelező cég levonult a munkaterületről. A félkész épület azóta üresen áll, miközben a város és a környék lakossága egyre sürgetőbben igényli a korszerű egészségügyi ellátást. Lázár János építési és közlekedési miniszter a dombóvári Lázárinfón kiemelte, hogy az építkezés folytatásához szükséges forrás biztosítása mellett a projektet Pintér Sándor belügyminiszterrel közösen viszik tovább, és biztosította a nyilvánosságot arról, hogy a felújítás még az idei évben folytatódni fog. A fejlesztés révén a dombóváriak és a környező települések lakói korszerű körülmények között juthatnak majd hozzá a szükséges járóbeteg-ellátásokhoz, ami hosszú távon javítja az egészségügyi szolgáltatások elérhetőségét és minőségét a térségben. Igy áll jelenleg a dombóvári kórházfelújítás.

Dombóvári kórházfelújítás: Kis Zoltán, Csibi Krisztina és Pintér Szilárd egyeztet a munka folytatásáról
 Dombóvári kórházfelújítás: Kis Zoltán, Csibi Krisztina és Pintér Szilárd egyeztetett a munka folytatásáról. Fotó: Facebook

 

Dombóvári kórházfelújítás: A projekt kilépett a gödörből

Kis Zoltán, a Balassa János Kórház főigazgatója a minap tájékoztatta dr. Csibi Krisztinát, a térség országgyűlési képviselőjét és Pintér Szilárd polgármestert arról, milyen konkrét lépések történtek a beruházás megvalósítása érdekében. „Egyfajta helyzetelemzés történt” – mondta Pintér Szilárd, Dombóvár polgármestere. – „Azt látom, hogy a projekt kilépett a gödörből. Elkészült a költségbecslés, és mivel 300 millió forint alatt van a beruházás értéke, így gyorsan tudunk az engedélyezési eljárásokkal haladni. 

Azt gondolom, októberben megtörténhet a munkaterület átadása, és ha ez így lesz, akkor jövő tavaszra az épület bal oldali szárnyán elkészülhet a felújítás. Ami biztos, hogy az összes nyílászárót ki fogjuk cserélni, megfelelő szigetelést kap az épületrész, és korszerűsítjük a fűtési rendszert. Reményeim szerint ezt követően tovább tudunk majd lépni a beruházásban.”

A felújítás zajlik a maga szokásos ütemében

Csibi Krisztina, a térség országgyűlési képviselője a találkozót követően arról beszélt, „a május 15-i dombóvári Lázárinfóján hangzott el az ígéret, miszerint a kormány biztosítani fogja azt az összeget, amely a dombóvári szakrendelő 2023-ban félbemaradt funkcionális fejlesztésének befejezéséhez szükséges. Május végén meg is született a kormány döntése a szakrendelő befejezésének elrendeléséről. Ettől kezdve az események felgyorsultak: megkezdődött a tervezés folyamata, amely a módosítások elfogadása után hamarosan a végéhez ér, és akkor megtörténhet a közbeszerzési eljárás elindítása. A beruházás tehát zajlik a maga szokásos ütemében. 

A kórházfejlesztés megvalósulása a dombóváriaknak és a környéken élőknek egyaránt nagyon fontos, hiszen a korszerű, minden igényt kielégítő körülmények fontos szerepet játszanak a gyógyulás ügyének szolgálatában. 

Nagyon örülök, hogy kétévnyi kényszerszünet után ismét napirendre kerülhetett a járóbetegeket ellátó helyszín megújításának kérdése, és alig néhány hónap múlva már a terepen is láthatóvá válnak a kivitelezés jelei. Talán mindenki nevében mondhatom: örömteljes türelemmel várjuk, hogy birtokba vehessük a terveknek megfelelően modernizált dombóvári egészségügyi létesítményt.”

 

