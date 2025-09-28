szeptember 28., vasárnap

Megújul az épület

46 perce

Korszerűsítik Szekszárdon a Fogyatékosok Nappali Intézményét

Címkék#Szekszárd#fejlesztés#fogyatékkal élők

Szekszárd város hivatalos közösségi oldala számolt be róla, hogy 125 millió forint európai uniós támogatás segítségével korszerűsítik a Fogyatékosok Nappali Intézményét.

Teol.hu

A tervezett átalakítás, korszerűsítés során az épület alapterületét nem bővítik, homlokzatát jelentős mértékben nem alakítják át. Az intézmény utcai személyi bejárata megújul, illetve nagyobb hangsúlyt kap egy-egy előtető építésével és informatív feliratok elhelyezésével. A meglévő épület energetikai korszerűsítésére, valamint a könnyebb használhatóság érdekében új, akadálymentes vizesblokk kialakítására kerül sor. A meglévő homlokzati nyílászárók helyére azonos kialakítású új, hőszigetelt, külső oldalon gerébtokos nyílászárók kerülnek – számolt be róla az oldal. 

 

