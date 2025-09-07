szeptember 7., vasárnap

Polgári piknik

3 órája

A következő évi győzelmi tervet mutatta be Orbán Viktor Kötcsén

Címkék#beszéd#Orbán Viktor#Kötcse#Magyarország

Vasárnap ismét Kötcse ad otthont a Polgári Pikniknek, amely a jobboldali közösség legfontosabb szellemi találkozója.

Korábban a kötcsei pikniken itt született meg a centrális erőtér elmélete, a „Magyarország biztos pont” üzenete és a gazdasági irányváltás is.

A 2025-ös piknik tehát a hagyomány újabb fontos állomása. További részletek az origo.hu cikkében olvashatóak!

A vasárnapi kötcsei történéseket ebben a cikkben követtük!

 

Élő közvetítésünket lejjebb görgetve olvashatják.

Nemzeti konzultáció indul a Tisza kiszivárgott adóemelési terveiről

A miniszterelnök jelezte: a Fidesz–KDNP ma az esélyes, saját felméréseik szerint a 106 körzetből 80-at megnyernének. Hangsúlyozta ugyanakkor: az esélyesség önmagában nem elég, azt munkával kell beváltani. A győzelmi terv végrehajtásáért az elnökség Orbán Balázst, a miniszterelnök politikai igazgatóját jelölte ki felelősnek.

Orbán Viktor részletesen felsorolta a célzott gazdasági programot: adómentessé tették a CSED-et és a GYED-et, növelték a családi adókedvezményt, elindították az otthonteremtési programot, vásárlási utalványt küldtek a nyugdíjasoknak, életre szóló adómentességet vezettek be a háromgyermekes és fiatal édesanyáknak, biztosítják a 13. havi nyugdíj kifizetését, valamint a béremeléseket. „Amit mondunk, azt mindig megcsináljuk” – hangsúlyozta.

Beszéde végén a miniszterelnök mindenkitől azt kérte, hogy tegyen meg mindent a közös célért. Békemeneteket kell szervezni, és elindítanak egy újabb nemzeti konzultációt is, a Tisza kiszivárgott adóemelési terveiről is. Orbán Viktor azt ígérte, hogy mindent feljegyeznek, és minden el lesz számolva, jövő ősszel pedig újabb beszédet tart majd Kötcsén, amiben ismerteti a következő évekre szóló terveit arról, hogyan erősödhet tovább Magyarország, hogyan indítják újra a V4-eket, és hogyan duplázzák meg a patrióták számát az unióban. 

Mindenkit bele akarnak rántani az eladósodásba

Szerinte ebbe pedig mindenkit be akarnak rántani, így jött létre az Amerikai Egyesült Államok is annak idején. A terv pontosan ugyanez itt is, ennek pedig a legjobb eszköze Ukrajna. Az unió vezetői azt gondolják, hogy amivel a legkönnyebben le lehet nyomni egy közös adósságot a tagállamok torkán, az orosz-ukrán háború és Ukrajna felvétele az unóba. Ezzel pedig szerinte az a probléma, hogy az ukrán állam felvétele az uniónak belépést jelent a háborúba.

Kihangsúlyozta: az európaiak tévednek, Ukrajna uniós tagsága közvetetten vagy közvetlenül, de mindenképp belevisz minket a háborúba ráadásul tönkre vernék az uniót gazdasági értelemben is. Mi következik mindebből a következő1-2 évben? Orbán Viktor szerint az unió mellékszereplője marad a világpolitikában. Felhívta a figyelmet arra, veszélybe kerül a váltógazdálkodás, ami a demokráciák egy legfőbb eleme, ráadásul még az ellenfeleiket nem engedik indulni a választásokon. Példaként említette Franciaországban Marie Le Pent, vagy Németországba az AFD-t.

Rámutatott arra is, előrehaladott állapotban van a vegyes társadalmak kiépülése, párhuzamosan fognak kiépülni a keresztény és az iszlám jogrendszerek. - Az egységes európai jogrendszer az iszlamizáció miatt fel fog bomlani - hangsúlyozta. A kormányfő feltette a kérdést: mit kellett volna másképpen csinálni? Példaként említette - többek között- , hogy létre kellett volna hozni a Liszabon-Vlagyivisztok nagypiacot, és hogy az unióban bent kellett volna tartani az Egyesült Királyságot. - Mindezt azért nem tudták megtenni, mert nyugaton nem voltak stabil kormányok, hanem mindenhol törékeny, koalíciós kormányok voltak, ez a tanulsága az utóbbi 20 évnek - mondta.

Hogyhogy nem ment tönkre a magyar gazdaság, amikor az uniós tönkrement?

Ezt a kérdést is feltette beszédében Orbán Viktor. Szerinte azért, mert Magyarország időben, 2010-ben levált az európai gazdasági modellről, ami egy segély alapú gazdaság. Orbán Viktor kiemelte: mi egy másfélét építettünk fel, amit munkaalapúnak lehet nevezni. Ennek legfontosabb eleme - többek között- a munkaerőpiaci szabályozás, ami sokkal rugalmasabb mint a nyugati országokban: az alapelve, hogy aki dolgozni akar, az dolgozzon.

Más a munkanélküli segélyrendszer és az adórendszer is, csak nálunk van egykulcsos rendszer. Külön kiemelte a családtámogatási rendszert is: míg a nyugat alanyi jogon adja a pluszpénzt, Magyarország munkához köti. Megemlítette még, hogy a nyugati országokkal ellentétben

Magyarországon nincs örökösödési adó, van tranzakciós illeték, van szektorális adó, rezsicsökkentés alapú az energiapolitika, van kifektetéstámogatás,
kiemelkedő otthonteremtés támogatási rendszer van, itt a legjobb a nők egzisztenciális biztonsága.

Rámutatott: ezek nem felületes, hanem mély, lényegi különbségek. – A magyar gazdasági rendszert úgy is le lehetne írni, hogy a vajból kell, hogy a kenyér szélére is jusson – tette hozzá.

A miniszterelnök hozzátette: az unió most pedig azzal próbálkozik, hogy megmentse azt a formáját ami jelenleg is létezik, ennek a neve pedig közös eladósodás. 

Orbán Viktor: a „körkörös Európa” modellje

A kormányfő kihangsúlyozta, a kiút az unió mélyreható átszervezése. Egy „körkörös Európa” modelljét vázolta fel, amelyben a tagállamok eltérő szinteken kapcsolódhatnak egymáshoz. Ennek első, legkülső körében azok az országok helyezkednének el, amelyek csupán két területen akarnak együttműködni: a katonai biztonságban és az energiabiztonságban. Ide sorolható Törökország, az Egyesült Királyság, de akár Ukrajna is.

A második kör a közös piacot jelentené. Ebben az övezetben azok az államok kapnának helyet, amelyek a biztonság mellett a gazdasági együttműködésből is részesedni kívánnak, hasonlóan a mostani EU-s belső piachoz.

A harmadik kör a közös pénzhez, vagyis az eurózónához kapcsolódna. Itt már a közös monetáris politika mögé közös költségvetés is társulna, ami stabilitást biztosítana az érintett tagállamoknak.

Negyedikként említette, hogy a legbelső kör pedig a politikai unió lenne, ahol nemcsak a gazdasági együttműködés, hanem közös politikai elvek és értékek is kötelezően érvényesülnének. Ide tartozna a migrációhoz, a jogállamisághoz vagy a társadalmi kérdésekhez kapcsolódó közös szabályozás és annak kikényszeríthetősége is.

A kormányfő leszögezte, csak egy ilyen körkörös, rugalmas szerkezet biztosíthatja, hogy az európai országok különböző szintű együttműködésekben, de mégis közösen működjenek. Ha erre nem áll át az unió, a kormányfő szerint „legfeljebb még egy hétéves költségvetés készülhet el, aztán szétbomlik”.

Ha nem állunk át erre a rendre, az unió szétbomlik – mondta Orbán Viktor.

Ukrajna felosztása már megkezdődött

A kormányfő kiemelte: Ukrajna sorsa megpecsételődni látszik, az ország felosztása már megkezdődött. „Orosz zóna már létezik, a vita ma csak arról szól, hány megyét tartalmazzon” – jelentette ki. Orbán Viktor szerint Ukrajna három részre szakad: orosz övezetre, egy demilitarizált területre, valamint egy nyugati zónára.

A miniszterelnök ezután az Európai Unió helyzetét értékelte. Úgy fogalmazott: 2008-ban az EU még a világ gazdasági teljesítményének 25 százalékát adta, míg az Egyesült Államok 23-at. Ma az arány megfordult, az amerikaiak 27, az európaiak viszont csupán 17 százalékot képviselnek. „Ez egyértelműen a rossz európai vezetés következménye” – húzta alá.

Orbán Viktor kijelentette: az Európai Unió jelenleg a szétfeslés állapotába lépett, és ha ez így folytatódik, a szervezet legfeljebb még egy hétéves költségvetést tud elfogadni. „Ez lesz az Unió utolsó költségvetése, ha nem történik gyökeres változás” – mondta.

Tehát, mi történik Európában?

Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy a legfontosabb kérdés, hogy talpra tud-e állni az uniós gazdaság. Hangsúlyozta, a francia és a német belpolitikai és gazdasági helyzetet elnézve, aligha. Pozitívan nyilatkozott viszont Lengyelországról, ahol szerinte kezd véget érni az új elnök miatt a liberális hegemónia, ami a visegrádi négyekre is jó hatással lehet. Szerinte a nyugatnak bele kell törődnie abba, hogy Vlagyimir Putyin marad Oroszország elnöke, a háborút pedig az oroszok megnyerték.

Új stratégia az USA-ban – mondta a kormányfő

A miniszterelnök hangsúlyozta, az Egyesült Államokban az új elnökkel új stratégia is jött: felismerték, ha ez a globális kereskedelmi rend fennmarad, akkor az Egyesült Államok le fog maradni. Beismerték azt a tényt, hogy Kínának számos olyan előnye van, amit nehéz, vagy egyáltalán nem lehet behozni. Beismerték azt is, hogy az orosz-ukrán háborút Oroszország megnyerte. Szembenéztek azzal a ténnyel is, hogy vesztésre állnak a Csendes-óceáni térségben a katonai jelenlét tekintetében: Kína ugyanis lassan de biztosan integrálni fogja a térséget a saját gazdaságába. Végezetül beismerték azt is, hogy az Európai Unió gyenge marad.

A kormányfő szerint ezért az Egyesült Államok szétbontja a jelenlegi ismert világgazdaságot és a saját gazdaságukat helyben szeretnék fejleszteni. 

Amit Nyugat-Európának hívunk, az ma Közép-Európában található meg

Orbán Viktor poénosan kitért arra, ugyan hosszú lesz a beszéd, de nem fogja nagyon túlhúzni, mert a feleségével ma ünneplik a 39. házassági évfordulójukat, ezért estére haza kell érnie. Ezután komolyra fordítva a szót, hangsúlyozta: Kötcsén tavaly felállítottak egy tézist, ami szerint amit Nyugat-Európának hívunk, az ma Közép-Európában található meg. Mint mondta, a nyugati világot a hit és az értelem tartja életben, mert vannak dolgok amiket csak ezekkel lehet megérteni. 

A kormányfő élesen bírálta a Tisza Pártot

A Tisza párt szerinte nyíltan vállalta, hogy mást tenne kormányon, mint amit most ígér. „A Tisza ezüst tálcán kínálta fel a fejét, fogadjuk el” – fogalmazott Orbán Viktor. Úgy látja, az új párt a „balhépolitikát” képviseli, amit az is mutat, hogy a polgári piknik helyszínére, Kötcsére is eljöttek pont a mai napon.

„Erre kell felkészülnünk. Ez nevezhetjük kiskakas-politikának. Ott kakaskodás van, melldüllesztés, nagyot mondás. Ott mindig a kiskakas áll a világegyetem középpontjában, de a kiskakasból soha nem lesz nagykakas” – mondta a miniszterelnök utalva Magyar Péterre. 

Orbán Viktor: Az ellenfeleink legyártották a politikai szembenállás két legfontosabb mondatát

Ezek közül az egyik: nem mondhatjuk el, amit gondolunk, mert elveszítjük a választást. Ezzel szemben a hazai jobboldal nyílt lapokkal játszik, és nyílt rendezvény a Kötcsei Piknik is – hangsúlyozta Orbán Vikor.  Mint mondta, Gyurcsányéknak több eszük volt – fogalmazott – ők ugyanis a választások után mondták el, hogy mit terveztek, a Tisza Párt viszont előre elmondta, mit fognak tenni.

Orbán Viktor így kezdte beszédét Kötcsén

Orbán Viktor úgy indította idei beszédét, hogy bemutatta a 2026-os választásokra készített győzelmi tervet, mint mondta, leginkább erről fog majd beszélni. A miniszterelnök közölte, leginkább az ellenfeleik miatt tették nyilvánossá a kötcsei pikniket, emiatt a kormányfő beszédében sem lesz annyi kiszólás, csipkelődés, mint eddig. Szerinte azért fontos a nyíltság, hogy bemutassák, hogy jó szándékaik vannak. 

A miniszterelnök hamarosan kezdi beszédét
