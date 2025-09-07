Kötcse 2025: Orbán Viktor élőben indítja a politikai szezont

Orbán Viktor beszéde idén először élőben követhető, így a kúria kertjéből az egész ország hallhatja a szezonnyitó üzenetet. A miniszterelnök a 2026-os választások „győzelmi tervét”, a családok támogatását és a gazdasági semlegesség elvét helyezheti a középpontba.

Korábban itt született meg a centrális erőtér elmélete, a „Magyarország biztos pont” üzenete és a gazdasági irányváltás is.

A 2025-ös piknik tehát a hagyomány újabb fontos állomása. További részletek az origo.hu cikkében olvashatóak!

A beszédet hírportálunkon élőben követheti.