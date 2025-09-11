A Szüreti napok nyitánya: munkából született értékek lepték el a főteret

A közfoglalkoztatási kiállítások jól reprezentálják a vidéki emberek szorgalmát, méltóképpen mutatják meg azokat az értékeket, amelyeket a vidéken élő emberek teremtettek – kezdte köszöntőjét Szulimán Zsolt, a Belügyminisztérium közfoglalkoztatási és stratégiai osztályának vezetője.

Szulimán Zsolt, dr. Csibi Krisztina és Porga Ferenc a közfoglalkoztatási kiállításon

Fotó: Kutny Gábor/ Forrás: MW

290 ezer ember dolgozik ma a közfoglalkoztatásban

Ez a forma nagyban segít a nehéz élethelyzetbe kerülteken – mondta Szulimán Zsolt. A cél nem változott: vissza kell őket vezetni a nyílt munkaerőpiacra. Közös erőfeszítéssel ezek az életutak javíthatók, megváltoztathatók. A közfoglalkoztatásban dolgozó személyek összetétele átalakult az évek során. A kormányzat érzi ennek a feladatnak a súlyát, éppen ezért a jövő évi költségvetés összeállításakor hangsúlyos szerepe lesz a közfoglalkoztatás területének, amely további 70 ezer álláskereső számára adja majd meg a munkába állás lehetőségét.

Meglévő értékeket visznek tovább

– Tizenegyedik alkalommal rendezték meg a termékbemutatót és kiállítást. Nekem személy szerint három nagyon fontos dolog van ebben a programban – emelte ki köszöntőjében dr. Csibi Krisztina, a térség országgyűlési képviselője. – Az egyik, hogy mindig a helyi település vezetője dönti el, milyen irányban haladnak ebben a programban, mire használják fel, hogyan hasznosítják. A másik, hogy helyi emberek vesznek részt benne, helyi emberek kapnak ezáltal munkát, megbecsülést, és hozhatnak létre helyi értékeket. Ez pedig a harmadik, ami számomra fontos: gazdagíthatják a településüket, a településük hírnevét tovább tudják vinni.

Tamási jó gazdája a programnak

– A város önkormányzata és a Tolna Vármegyei Kormányhivatal közös szervezésében kerül sor minden esztendőben a kiállításra – mondta megnyitójában Porga Ferenc, a házigazda település polgármestere. Idén 17 résztvevő önkormányzat mutathatta meg portékáit, erősítve a rendezvény a célját, hogy bemutatkozzanak azok a Tolna vármegyei települések, önkormányzatok, amelyek immár több mint egy évtizede komoly munkát végeznek a Start közfoglalkoztatási programokban. Az érdeklődők évről évre átfogó képet kaphatnak arról, milyen értékek születnek a közfoglalkoztatás területén, bemutatva azok változatosságát, sokszínűségét.