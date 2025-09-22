szeptember 22., hétfő

1 órája

Ez önt is érinti! Fontos időpontváltozásról döntöttek Szekszárdon – fotókkal!

Címkék#szekszárdi közgyűlés#Fusz György#Berlinger Attila

Szekszárd közgyűlése hétfőn rendkívüli ülést tartott, amely során öt napirendi pontot tárgyaltak a képviselők. A döntések között szerepelt a közmeghallgatás időpontjának módosítása, a részben önkormányzati tulajdonú KT Dinamic Nonprofit Kft. vezetőváltása, valamint az Illyés Gyula Könyvtár igazgatójának újabb egy évre szóló megbízása. Emellett – a közgyűlést követő sajtótájékoztatón – szó esett a múlt héten átadott új városi uszodáról is.

Munkatársunktól

A közgyűlés során a képviselők határoztak arról, hogy az idei közmeghallgatást előrehozzák. Berlinger Attila polgármester ezzel kapcsolatban elmondta: „A közmeghallgatás időpontját előre hoztuk november 27-ére. Korábbi években többször felmerült az igény, hogy ne a karácsonyi időszakban, néhány nappal az ünnepek előtt legyen, hanem egy korábbi időpontban. Így a novemberi rendes közgyűlésünk után, 17 órától várjuk szeretettel városunk lakosait.“

Fontos kérdésekről döntött a szekszárdi közgyűlés
Öt napirendi pontot tárgyaltak a közgyűlés tagjai
Fotó: Makovics  Kornél

Ügyvezetőváltás a KT Dinamic Nonprofit Kft-nél

A közgyűlés a KT Dinamic Nonprofit Kft. költözésével és vezetőváltásával is foglalkozott. A cég ipari elektronikai hulladék feldolgozásával foglalkozik, amelyet a jövőben nem belvárosi környezetben, hanem az Epreskert iparterületen végeznek majd.

Máté Péter alpolgármester kiemelte:

– Az előző közgyűlés már döntött a költözésről, most pedig a vezetői struktúra változásáról határoztunk. A nyugdíjba vonuló ügyvezetők helyett Madarász András személyét javasoltuk ügyvezetőnek, Kapfinger Bence pedig segíti majd a munkát.

A költözés és a vezetőváltás célja, hogy a társaság működése rendezettebb és a város életéhez jobban illeszkedő legyen.

A könyvtár igazgatójáról is döntött a közgyűlés

Az Illyés Gyula Könyvtár igazgatói posztjára kiírt pályázat eredményeként a képviselők végül Liebhauser Jánost bízták meg újabb egy évre. Fusz György alpolgármester hangsúlyozta:

– Az egyéves időtartam oka, hogy a könyvtár fenntartója, a Tudásközpont a Nemzeti Levéltárral közösen működik. A megállapodás egyelőre erre az átmeneti időszakra szól, így a fenntartási és gazdasági kérdések tisztázásáig tartottuk indokoltnak a rövid megbízást.

Hozzátette, hogy a könyvtár látogatottsága magas, a szakmai munka megfelelő, ugyanakkor a Tudásközpont fenntartási költségei jelentősen megnövekedtek, ezért szükség lesz hosszú távon fenntartható megoldások kidolgozására.

Pozitív visszajelzések az új uszodáról

A közgyűlést követően Berlinger Attila polgármester kitért a múlt héten átadott új uszodára is. Mint mondta, a városlakók részéről sok pozitív visszajelzés érkezett a modern létesítmény kapcsán.

– Nagyon sok örömteli visszajelzést kaptunk, hogy ennyi év várakozás után végre birtokba vehették a szekszárdiak a vadonatúj uszodát. A nyitás jelenleg próbaüzem, amelynek során nemcsak a technikai kérdések tisztázódnak, hanem az is, hogyan alakítható ki a végleges nyitvatartás és a jegyárstruktúra – fogalmazott.

A polgármester hangsúlyozta: az uszoda fenntartása jelentős anyagi terhet ró az önkormányzatra, ezért közös kompromisszumokra lesz szükség. Ugyanakkor ígéretet tett arra, hogy a város bekapcsolódik a Nemzeti Úszóprogramba, amelynek keretében minden 5 és 8 év közötti gyermek ingyen tanulhat majd úszni.

Rendkívüli ülést tartottak Szekszárdon

Fotók: Makovics Kornél

 

 

