Ez önt is érinti! Fontos időpontváltozásról döntöttek Szekszárdon – fotókkal!

A közgyűlés során a képviselők határoztak arról, hogy az idei közmeghallgatást előrehozzák. Berlinger Attila polgármester ezzel kapcsolatban elmondta: „A közmeghallgatás időpontját előre hoztuk november 27-ére. Korábbi években többször felmerült az igény, hogy ne a karácsonyi időszakban, néhány nappal az ünnepek előtt legyen, hanem egy korábbi időpontban. Így a novemberi rendes közgyűlésünk után, 17 órától várjuk szeretettel városunk lakosait.“

Öt napirendi pontot tárgyaltak a közgyűlés tagjai

Fotó: Makovics Kornél

Ügyvezetőváltás a KT Dinamic Nonprofit Kft-nél

A közgyűlés a KT Dinamic Nonprofit Kft. költözésével és vezetőváltásával is foglalkozott. A cég ipari elektronikai hulladék feldolgozásával foglalkozik, amelyet a jövőben nem belvárosi környezetben, hanem az Epreskert iparterületen végeznek majd.

Máté Péter alpolgármester kiemelte:

– Az előző közgyűlés már döntött a költözésről, most pedig a vezetői struktúra változásáról határoztunk. A nyugdíjba vonuló ügyvezetők helyett Madarász András személyét javasoltuk ügyvezetőnek, Kapfinger Bence pedig segíti majd a munkát.

A költözés és a vezetőváltás célja, hogy a társaság működése rendezettebb és a város életéhez jobban illeszkedő legyen.

A könyvtár igazgatójáról is döntött a közgyűlés

Az Illyés Gyula Könyvtár igazgatói posztjára kiírt pályázat eredményeként a képviselők végül Liebhauser Jánost bízták meg újabb egy évre. Fusz György alpolgármester hangsúlyozta:

– Az egyéves időtartam oka, hogy a könyvtár fenntartója, a Tudásközpont a Nemzeti Levéltárral közösen működik. A megállapodás egyelőre erre az átmeneti időszakra szól, így a fenntartási és gazdasági kérdések tisztázásáig tartottuk indokoltnak a rövid megbízást.

Hozzátette, hogy a könyvtár látogatottsága magas, a szakmai munka megfelelő, ugyanakkor a Tudásközpont fenntartási költségei jelentősen megnövekedtek, ezért szükség lesz hosszú távon fenntartható megoldások kidolgozására.

Pozitív visszajelzések az új uszodáról

A közgyűlést követően Berlinger Attila polgármester kitért a múlt héten átadott új uszodára is. Mint mondta, a városlakók részéről sok pozitív visszajelzés érkezett a modern létesítmény kapcsán.