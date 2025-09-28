Közösségi Szőttes Konferencia Szekszárdon: fókuszban a néphagyomány és közösségépítés

A Közösségi Szőttes Konferencia a Hagyományok Háza Hálózata szervezésében, a Petőfi Kulturális Programnak köszönhetően valósult meg a Szekszárdi Tudásközpontban.

A fotón Both Miklós, a Hagyományok Háza főigazgatója látható. Szekszárdon a "Népművészeti jelentés értelmezése" témájában tartott előadást a jelenlévőknek. Közösségi Szőttes Konferencia 2025 Fotó: Mártonfai Dénes

Közösségi Szőttes Konferencia

A Szekszárdra érkezett országos konferencia-sorozat alcímei: Belülről a "Ház", a Hagyományok Háza kapcsolódási pontjai. Az esemény célja a helyi népművészeti tevékenységek és a néphagyomány identitáserősítő és közösségmegtartó szerepének bemutatása, valamint a szakmai párbeszéd elősegítése volt. A résztvevőknek többek közt bemutatták a Hagyományok Háza archívumát, könyvtárát, és múzeumát, valamint az új területeket és tevékenységeket a Hagyományok Háza megújuló portfóliójában.