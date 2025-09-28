4 órája
Közösségi Szőttes Konferencia Szekszárdon: fókuszban a néphagyomány és közösségépítés
A cél a szakmai párbeszéd előkészítése volt. Közösségi Szőttes Konferenciát rendeztek Szekszárdon.
A Közösségi Szőttes Konferencia a Hagyományok Háza Hálózata szervezésében, a Petőfi Kulturális Programnak köszönhetően valósult meg a Szekszárdi Tudásközpontban.
A Szekszárdra érkezett országos konferencia-sorozat alcímei: Belülről a "Ház", a Hagyományok Háza kapcsolódási pontjai. Az esemény célja a helyi népművészeti tevékenységek és a néphagyomány identitáserősítő és közösségmegtartó szerepének bemutatása, valamint a szakmai párbeszéd elősegítése volt. A résztvevőknek többek közt bemutatták a Hagyományok Háza archívumát, könyvtárát, és múzeumát, valamint az új területeket és tevékenységeket a Hagyományok Háza megújuló portfóliójában.
Közösségi Szőttes Konferencia SzekszárdonFotók: Mártonfai Dénes
A program részeként kerekasztal-beszélgetések is folytak, ahol a hagyományőrző zenekarok és táncegyüttesek együttműködéséről és utánpótlás neveléséről beszéltek. A helyi értékek és jó gyakorlatok a sárközi és a székely közösségekben témában is összegyűltek a szakértők: a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége, a Tolna Megyei Népművészeti Egyesület és a Népművészeti Egyesületek Szövetségének képviselői.
