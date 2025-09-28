szeptember 29., hétfő

Helyi közélet

4 órája

Közösségi Szőttes Konferencia Szekszárdon: fókuszban a néphagyomány és közösségépítés

Címkék#Szekszárd#szőttes#konferencia

A cél a szakmai párbeszéd előkészítése volt. Közösségi Szőttes Konferenciát rendeztek Szekszárdon.

Brunner Mónika

A Közösségi Szőttes Konferencia a Hagyományok Háza Hálózata szervezésében, a Petőfi Kulturális Programnak köszönhetően valósult meg a Szekszárdi Tudásközpontban. 

közösségi szőttes konferencia Megrendezték a Közösségi Szőttes Konferenciát Szekszárdon, a Tudásközpontban 2025. szeptember huszonhatodikán, pénteken.
A fotón Both Miklós, a Hagyományok Háza főigazgatója látható. Szekszárdon a "Népművészeti jelentés értelmezése" témájában tartott előadást a jelenlévőknek. Közösségi Szőttes Konferencia 2025 Fotó: Mártonfai Dénes

Közösségi Szőttes Konferencia

A Szekszárdra érkezett országos konferencia-sorozat alcímei: Belülről a "Ház", a Hagyományok Háza kapcsolódási pontjai. Az esemény célja a helyi népművészeti tevékenységek és a néphagyomány identitáserősítő és közösségmegtartó szerepének bemutatása, valamint a szakmai párbeszéd elősegítése volt. A résztvevőknek többek közt bemutatták a Hagyományok Háza archívumát, könyvtárát, és múzeumát, valamint az új területeket és tevékenységeket a Hagyományok Háza megújuló portfóliójában. 

Közösségi Szőttes Konferencia Szekszárdon

Fotók: Mártonfai Dénes

A program részeként kerekasztal-beszélgetések is folytak, ahol a hagyományőrző zenekarok és táncegyüttesek együttműködéséről és utánpótlás neveléséről beszéltek. A helyi értékek és jó gyakorlatok a sárközi és a székely közösségekben témában is összegyűltek a szakértők: a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége, a Tolna Megyei Népművészeti Egyesület és a Nép­művészeti Egyesületek Szövetségének képviselői. 

A szőttesről itt olvashat. 

 

