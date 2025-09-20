Különleges bringás programok lesznek Szekszárdon!

Az Európai Mobilitási Hét és az Autómentes Nap keretében szeptember 22-én egész napos programok várják a város lakóit a Szekszárdi Sportcsarnoknál.

Reggel 8:00 és 12:00 óra között a rendőrség, polgárőrség, Vöröskereszt és a Kalocsai Kék Lovagok interaktív bemutatókkal, KRESZ-játékokkal, motorbemutatókkal és életmentő fogásokkal várják az érdeklődőket. Az Autócity a zöld közlekedést és a Volkswagen elektromos autó bemutatását kínálja.

Délután 16:00 és 19:00 óra között a Bringazz! térképes biciklis kihívás keretében a résztvevőknek a rajtnál és legalább három állomáson kell fényképet készíteniük, majd 90 percen belül visszaérniük a kiindulási pontra. A kihívást teljesítők kerékpáros ajándékot kapnak.

Minden korosztályt szeretettel várnak, hogy kipróbálják a programokat, és együtt ünnepeljék a fenntartható közlekedést Szekszárdon.