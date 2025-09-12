Különlegesen nehéz műtétet végeztek el Pécsett

Különlegesen nehéz, ám sikeres replantációs műtétet végeztek csütörtök éjjel a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ (PTE KK) Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika orvosai. Dr. Kromek Lóránd és Dr. Pap Márton egy teljesen levágott ujjat varrtak vissza egy Szombathelyről érkezett sérült kezére, és a végtag rendben működik.

Fotó: PTE

Amint arról Dr. Patczai Balázs klinikaigazgató beszámolt, egy ujját vesztett sérültet küldtek a PTE KK Traumatológiai és Kézsebészeti Klinikára Szombathelyről, hiszen régiócentrumként a teljes Nyugat- és Dél-Dunántúl legmagasabb progresszivitási szintű ellátását a klinikán végzik. A páciens kezét Dr. Kromek Lóránd és Dr. Pap Márton kézsebészek többórás műtét során állították helyre az ujj visszavarrásával úgy, hogy a sérült kéz teljes értékűen működik.