Különlegesen nehéz műtétet végeztek el Pécsett
Különlegesen nehéz, ám sikeres replantációs műtétet végeztek csütörtök éjjel a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ (PTE KK) Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika orvosai. Dr. Kromek Lóránd és Dr. Pap Márton egy teljesen levágott ujjat varrtak vissza egy Szombathelyről érkezett sérült kezére, és a végtag rendben működik.
Amint arról Dr. Patczai Balázs klinikaigazgató beszámolt, egy ujját vesztett sérültet küldtek a PTE KK Traumatológiai és Kézsebészeti Klinikára Szombathelyről, hiszen régiócentrumként a teljes Nyugat- és Dél-Dunántúl legmagasabb progresszivitási szintű ellátását a klinikán végzik. A páciens kezét Dr. Kromek Lóránd és Dr. Pap Márton kézsebészek többórás műtét során állították helyre az ujj visszavarrásával úgy, hogy a sérült kéz teljes értékűen működik.
