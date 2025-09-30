Helyi közélet
50 perce
Külpolitikai újságíró lesz a Léleképítő előadója
Elszállt a fehér madár? (A nagyvilág magyar szemmel.) Ezzel a címmel tart díjmentesen látogatható előadást Járai Judit szeptember 30-án, kedden 18 órai kezdettel a Szekszárdi Garay János Gimnázium dísztermében. A külpolitikai újságíró a Léleképítő című, értékrend erősítő sorozat keretében találkozik a közönséggel.
