Zenével, tánccal, énekszóval szórakoztatták egymást a nyugdíjas egyesületek (galéria, videó)

Németkér volt a házigazdája szerdán az „Életet az Éveknek” Országos Szövetségének Tolna Vármegyei Szervezete által rendezett kulturális seregszemlének, amelyre a vármegye számos pontjáról érkeztek idősek, hogy egyénileg vagy csoportosan megmutassák tudásukat. A repertoárban volt szavalat, magyarnóta, operett, tánc, vidám jelenetek és zenei előadás is.

Jó hangulatban telt a kulturális seregszemle Németkéren

Fotó: Molnár Gyula

Sok mindenben különböznek, de van, ami közös

A megjelenteket Fóberné Orova Valéria, az „Életet az Éveknek” Országos Szövetségének Tolna Vármegyei Szervezetének elnöke köszöntötte. Elmondta, hogy a vármegye tizenöt településén mintegy nyolcszáz nyugdíjas tagot fog össze a vármegyei szervezet. Kiemelte, hogy hihetetlenül sokszínű közösség az övék, hiszen különböző kulturális közegben nőttek fel, eltérő a szakmai hátterük és az élettapasztalatuk, de az adni akarás, az élet- és közösségszeretet közös bennük. – Együtt nagyobb értéket tudunk teremteni – hangsúlyozta.