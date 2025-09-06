Zenével, tánccal, énekszóval szórakoztatták egymást a nyugdíjas egyesületek (galéria, videó)

szeptember 6., szombat

Zenével, tánccal, énekszóval szórakoztatták egymást a nyugdíjas egyesületek

Révészné Hanol Erzsébet

Németkér volt a házigazdája szerdán az „Életet az Éveknek” Országos Szövetségének Tolna Vármegyei Szervezete által rendezett kulturális seregszemlének, amelyre a vármegye számos pontjáról érkeztek idősek, hogy egyénileg vagy csoportosan megmutassák tudásukat. A repertoárban volt szavalat, magyarnóta, operett, tánc, vidám jelenetek és zenei előadás is.

Sok mindenben különböznek, de van, ami közös

A megjelenteket Fóberné Orova Valéria, az „Életet az Éveknek” Országos Szövetségének Tolna Vármegyei Szervezetének elnöke köszöntötte. Elmondta, hogy a vármegye tizenöt településén mintegy nyolcszáz nyugdíjas tagot fog össze a vármegyei szervezet. Kiemelte, hogy hihetetlenül sokszínű közösség az övék, hiszen különböző kulturális közegben nőttek fel, eltérő a szakmai hátterük és az élettapasztalatuk, de az adni akarás, az élet- és közösségszeretet közös bennük. – Együtt nagyobb értéket tudunk teremteni – hangsúlyozta.

Zenével, tánccal, énekszóval szórakoztatták egymást a nyugdíjas egyesületek

A kulturális seregszemle mellett sok más rendezvényük van

Hozzátette, hogy ezzel a szemlélettel vesznek részt a településük életében is, aktív részesei, alakítói, szervezői a rendezvényeknek. A helyi programokon túl vármegyei szintű szavaló versenyt, dalos találkozót, sportnapot és kulturális seregszemlét is rendeznek. Idén először szellemi vetélkedő is lesz. A mostani kulturális seregszemlén megmutathatják tudásukat, tehetségüket, emellett pedig a közösségi összefogást, a generációk közötti kapcsolatot is erősíti a program. – Legyen a mai nap mottója: egymás kezét fogva, igazi közösségben és közösségért élünk – zárta szavait.

Vidám és élménydús találkozás

Horváthné Gál Erika, Németkér polgármestere azt hangsúlyozta köszöntőjében, hogy a közösség nem egy pótlólagos szükséglet. Mint mondta, a rendezvényen megjelentek mindegyike közösséghez tartozik: egy nyugdíjas klubhoz, egy egyesülethez, a településéhez. – A közösség nem pótol, de nagyon sokat segít élményekhez jutni, beszélgetni örömről és gondokról egyaránt, és ez által az öröm nagyobb lesz, a gond pedig egy picit eltörpül – fogalmazott a faluvezető, majd hasznos, vidám és élménydús találkozást kívánt a résztvevőknek.

Sokan támogatták a rendezvényt

A rendezvény mellé állt több paksi és németkéri vállalkozás, megvalósulását segítette németkéri önkormányzat, a Németkéri Német Nemzetiségi Önkormányzat és a németkéri nyugdíjasok, valamint támogatást nyújtott hozzá a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., az Nemzeti Együttműködési Alap és az MVM.

 

