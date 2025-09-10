Jótékonysági bálból született öröm: sporteszközöket kapott a lakásotthon

Katolikus bálon gyűlt össze az összeg

A katolikus bál több év után tért vissza Szekszárdra, és nemcsak az iskola, az óvoda és az egyházközség közösségét mozgatta meg, hanem városi szinten is jelentős ünneppé vált. A rendezvény célja az volt, hogy a város felé is nyisson, és egy olyan jótékonysági eseményt hozzon létre, amely valódi segítséget nyújt gyermekeknek. A szervezők célja idén az volt, hogy a bevételből olyan gyermekeket támogassanak, akik különleges élethelyzetben élnek – családjuktól elszakítva, lakásotthonban. A szervezők szándéka szerint a bált jövőre is megrendezik, ezzel hagyományt teremtve a városi katolikus közösség számára.