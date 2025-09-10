1 órája
Jótékonysági bálból született öröm: sporteszközöket kapott a lakásotthon
Adományátadó ünnepséget tartottak. A szekszárdi lakásotthonban élő gyerekek sporteszközökkel gazdagodtak. Ők azok a fiatalok, akiket hatóságok kiemeltek a családjukból.
Ünnepélyes adományátadó eseményt tartottak a Szekszárdi Lakásotthonban kedden délelőtt. Megajándékozták a lakásotthonban élő gyerekeket.
Lakásotthonban élő gyerekek
A Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda (Szent József Iskolaközpont) képviselői hivatalosan is átadták az idei májusi katolikus jótékonysági bál bevételéből vásárolt kültéri sporteszközöket a Gyermekvédelmi Központ Tolna Vármegye lakásotthonában élő gyermekei számára. A bálból befolyt összegből kültéri pingpong asztalt, ütőket és labdákat vásároltak, amelyeket már a múlt héten kiszállítottak. A választás tudatos volt: a Szent József Iskolaközpont munkatársai felmérték, milyen játékokkal rendelkeznek a gyermekek, és olyan tartós, kültéri sporteszközt választottak, amelyek hosszú távon szolgálják a fiatalok mozgásigényét és örömét.
Biztonságos, családias környezet
Az adományátadó ünnepségen jelen volt:
- Hódi Katalin, a Gyermekvédelmi Központ Tolna Vármegye intézményvezetője,
- dr. Kajos Nikolett, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Tolna vármegyei kirendeltségének vezetője
- Szavári Attila, a Szent József Iskolaközpont főigazgatója,
- valamint Kara Edina, a Szent József Iskolaközpont gazdasági vezetője
Szorong vagy örül a gyerek a suli előtt? – ezek a jelek árulkodnak!Az iskolakezdés minden gyermek életében jelentős mérföldkő.
A lakásotthonokban élő gyermekek olyan fiatalok, akiket a hatóságok kiemeltek a családjukból. A szekszárdi és a környékbeli lakásotthonban élő gyermekekről itt és itt olvashat. A lakásotthonok biztonságos, családias környezetet nyújtanak a gyerekek számára, akiket nevelők és szakemberek segítenek a fejlődésben, tanulásban és az önálló életre való felkészülésben.
Katolikus bálon gyűlt össze az összeg
A katolikus bál több év után tért vissza Szekszárdra, és nemcsak az iskola, az óvoda és az egyházközség közösségét mozgatta meg, hanem városi szinten is jelentős ünneppé vált. A rendezvény célja az volt, hogy a város felé is nyisson, és egy olyan jótékonysági eseményt hozzon létre, amely valódi segítséget nyújt gyermekeknek. A szervezők célja idén az volt, hogy a bevételből olyan gyermekeket támogassanak, akik különleges élethelyzetben élnek – családjuktól elszakítva, lakásotthonban. A szervezők szándéka szerint a bált jövőre is megrendezik, ezzel hagyományt teremtve a városi katolikus közösség számára.